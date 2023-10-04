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NASA'nın OSIRIS-REx Misyonu Şaşırtıcı Asteroid Örnek Bileşimini Keşfediyor

ByVicky Stavropoulou

Ekim 4, 2023
NASA'nın OSIRIS-REx Misyonu Şaşırtıcı Asteroid Örnek Bileşimini Keşfediyor

NASA'nın OSIRIS-REx misyonuna katılan bilim insanları, Dünya'ya yakın asteroit Bennu'dan toplanan numunenin bulunduğu kutuyu açtıklarında beklenmedik bulgular karşısında şaşkına döndüler. Kabın kapağına ve tabanına yapışan koyu renkli, ince taneli malzemenin fazlası, potansiyel olarak asteroitin bileşimi hakkında değerli bilgiler sağlayabilir.

OSIRIS-REx görevinin tamamlanması NASA için önemli bir dönüm noktası oldu. Uzay aracı, 7 milyar mil mesafe kat ederek 3.86 yıllık bir yolculuğun ardından, Bennu'nun yüzeyinde dokun-git manevrasının ardından 24 Eylül'de Utah çölüne başarılı bir şekilde indi.

Ekim 2020'de uzay aracı, Bennu'nun yüzeyini bozmak ve bir örnek toplamak için TAGSAM'ı (Dokun ve Git Örnek Toplama Mekanizması) kullandı. Toplanan malzemenin bolluğu o kadar fazlaydı ki, numune kafası kutuya sabitlenmeden önce parçacıkların uzaya doğru sürüklendiği gözlemlendi.

Beklenmedik keşif, bilim adamlarını kutunun içinde bulunan malzemeleri hızlı bir şekilde inceleme olasılığını düşünmeye sevk etti. Araştırmacılar, kabın yüzeylerine yapışan koyu renkli, ince taneli malzemeyi inceleyerek Bennu'nun bileşimi ve kökeni hakkında değerli bilgiler elde etmeyi umuyorlar.

Bennu gibi asteroitlerin bileşimini anlamak, bilim adamlarının güneş sistemimizin oluşumu ve evriminin gizemlerini çözmesi açısından çok önemlidir. Bennu'dan elde edilen örnekleri analiz eden araştırmacılar, asteroitin güneş sisteminin ilk aşamalarındaki rolünü çözmeyi ve potansiyel olarak Dünya'daki yaşamın kökenlerine dair içgörü kazanmayı amaçlıyor.

Bu beklenmedik keşif, araştırma için yeni yollar açıyor ve OSIRIS-REx gibi uzay görevlerinin evren ve onun içindeki yerimiz hakkındaki bilgimizi genişletmedeki önemini vurguluyor.

kaynaklar:
–CNN

By Vicky Stavropoulou

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