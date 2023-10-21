Yeni Asteroit “Polyhymnia” Bilinmeyen Elementler Hakkında Soruları Gündeme Getiriyor

Arizona Üniversitesi tarafından yakın zamanda yürütülen bir araştırma, Dünya'daki bilinen elementlere meydan okuyan "Polyhymnia" adlı bir asteroit keşfetti. European Physical Journal Plus'ta yayınlanan çalışma, Polyhymnia'nın gezegenimizde bulunan herhangi bir elementten daha yüksek bir yoğunluğa sahip olduğunu ortaya koyuyor ve bu da şu anda periyodik tablomuzda bulunmayan bir elementin varlığına işaret ediyor.

Polyhymnia, Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında yer alır ve gezegenimize yakınlığı nedeniyle “Dünyaya yakın” asteroit olarak sınıflandırılır. Asteroitler önemsiz gibi görünse de, bileşimleri hem astrofizikçileri hem de NASA bilim adamlarını büyülemiştir. Aslında NASA, örnekler elde etmek ve özelliklerini daha fazla araştırmak için aktif olarak Polyhymnia'yı araştırıyor.

Arizona Üniversitesi'nden fizik profesörü Johann Rafelski, keşif hakkında yorum yaparak, eğer Polyhymnia gibi asteroitler süper ağır elementler içeriyorsa, bu durumun, bu elementlerin nasıl oluştuğu ve neden başka yerde keşfedilmediğine dair soruları gündeme getirdiğini belirtti. Polyhymnia'nın yoğunluğu, en fazla proton sayısına sahip olduğu bilinen Osmiyum gibi Dünya üzerindeki bilinen en yoğun elementleri bile aşıyor.

Arizona Üniversitesi ekibi, Polyhymnia'yı şu anda insanlık tarafından bilinmeyen bileşenlerin varlığına işaret ederek "CUDO" (Kompakt Ultra Yoğun Nesne) olarak sınıflandırdı. Bu elementin atom numarası 164 ile sabit kaldığına inanılıyor, bu da şu anda bildiğimiz herhangi bir elementten önemli ölçüde daha yüksek bir yoğunluğa işaret ediyor.

NASA, Polyhymnia'dan örnekleri incelemek ve almak için insansız bir uzay aracını fırlatma planlarını zaten geliştirmeye başladı. Bu görev, Arizona Üniversitesi ile NASA arasında Bennu adı verilen bir asteroitten başarıyla örnekler getiren yakın tarihli bir işbirliğinin ardından geldi. Bu örneklerin karbon açısından zengin olduğunun bulunması, asteroitler içerisinde değerli metallerin bulunabileceği ihtimalini akla getiriyor.

Polyhymnia'nın ve kendine özgü yoğunluğunun keşfi, evrende bilinmeyen elementlerin varlığı ve bunların nasıl oluştuğu hakkında heyecan verici soruları gündeme getiriyor. Yaklaşan bu asteroit inceleme ve örnek alma misyonu, güneş sistemimizin gizemlerine dair değerli bilgiler sağlayacak.

Tanımlar:

– Asteroit: Genellikle Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında bulunan, güneşin etrafında dönen küçük kayalık bir cisim.

– Yoğunluk: Bir maddenin birim hacim başına kütlesi.

– Element: Kimyasal yollarla daha basit maddelere ayrıştırılamayan madde. Elementler periyodik tabloda sembollerle temsil edilir.

– Periyodik Tablo: Atom numaralarına, elektron konfigürasyonuna ve tekrarlanan kimyasal özelliklerine göre düzenlenmiş, kimyasal elementlerin tablo halinde düzenlenmesi.

– Proton: Bir atomun çekirdeğinde bulunan, pozitif yüklü atom altı parçacık.

kaynaklar:

– European Physical Journal Plus’ta yayınlanan çalışma

– Arizona Üniversitesi basın açıklaması