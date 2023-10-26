Jura Döneminden Devasa Mega Yırtıcıyı Tanıtıyoruz

Bilim insanları yakın zamanda çığır açan bir keşifle, Jura döneminde 80 milyon yıl boyunca okyanuslara hakim olan olağanüstü bir yaratığın varlığını ortaya çıkardılar. Lorrainosaurus olarak bilinen bu devasa mega yırtıcı, 4.3 metre uzunluğunda devasa bir çeneye ve torpido şeklinde şık bir gövdeye sahipti. Genellikle deniz katilleri olarak adlandırılan Thalassophonea soyuna ait olan Lorrainosaurus, yaklaşık 170 milyon yıl önce gelişti.

Kuzeydoğu Fransa'da bulunan ve şu anda Grand Est olarak bilinen bu antik deniz sürüngeninin fosilleri, dinozor döneminden kalma mega yırtıcı pliosaurların erken dönem varlığına dair değerli bilgiler sağlıyor. Plesiosaurlarla yakından akraba olan Pliosaurlar, yetenekli yüzme yetenekleri ve yılan benzeri kafaları olan tombul yunuslara benzeyen farklı görünümleriyle ünlüydü. Ancak en eski mega-yırtıcı pliosaur olarak öne çıkan Lorrainosaurus'tur.

Fosillerin derinlemesine analizi yoluyla bilim adamları, çenesinin üç bölümü, köklü bir diş tacı ve yüzgecinin bir parçası da dahil olmak üzere beş spesifik bulguyu yeniden incelediler. Çalışmaları, Lorrainosaurus'un önemli özelliklerini ortaya çıkardı; onu diğerlerinden ayıran ve pliosaur evrim ağacında kendi benzersiz dalını hak eden bir özellikti. Özellikle Lorrainosaurus, diğer pliosaurlara kıyasla daha geniş ve daha kama şeklindeki spleniallere ve alt çene kemiklerine sahipti.

"Mezozoik okyanusların kralları" olarak anılan pliosauridler, aralarında Lorrainosaurus'un da bulunduğu, sudaki egemenlikleri üzerinde hüküm sürdüler. O dönemde sahip oldukları muazzam güç ve hakimiyet onlara “hanedan” unvanını kazandırdı. Seçtiği avı yutabilecek bir çeneye sahip olan Lorrainosaurus, köpekbalıkları, deniz kaplumbağaları ve diğer plesiosaurlar da dahil olmak üzere çok çeşitli büyük deniz hayvanlarıyla ziyafet çekiyordu.

İlginç bir şekilde, pliosaurların ortaya çıkışı, yaklaşık 175 milyon yıl önce Jura besin zincirinde önemli bir dönüm noktasına işaret ediyordu. Bu dönem, yunus benzeri iktinozorlar gibi zirvedeki yırtıcıların sayısında bir düşüşe tanık oldu ve bu da pliosaurların yükselişine ve üstünlüklerini kurmasının önünü açtı.

Ortalama bir Lorrainosaurus'un uzunluğu 20 feet'i aşarken, bu deniz katillerinden bazıları şaşırtıcı bir şekilde 50 feet'e kadar uzanıyordu. Dünya tarihinin derinliklerini keşfederken, bu olağanüstü yaratıklar hayal gücümüzü cezbetmeye ve antik deniz dünyasının harikalarına ışık tutmaya devam ediyor.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Lorrainosaurus nedir?

Lorrainosaurus, yaklaşık 170 milyon yıl önce Jura döneminde var olan eski bir deniz sürüngenidir. Genellikle deniz katilleri olarak bilinen Thalassophonea soyunun bir üyesiydi ve en eski mega-yırtıcı pliosaur olarak kabul ediliyor.

Lorrainosaurus'un ayırt edici özellikleri nelerdi?

Lorrainosaurus'un 4.3 metre uzunluğunda devasa bir çenesi ve aerodinamik, torpido biçimli bir gövdesi vardı. Dalakları ve alt çene kemikleri diğer pliosaurlara göre daha geniş ve kama şeklindeydi.

Lorrainosaurus hangi avla beslendi?

Lorrainosaurus, köpekbalıkları, deniz kaplumbağaları ve diğer plesiosaurlar gibi büyük deniz hayvanlarıyla beslenen çok çeşitli bir beslenme düzenine sahipti.

Lorrainosaurus okyanuslara ne kadar süre hakim oldu?

Lorrainosaurus, Jura döneminde 80 milyon yıl boyunca şaşırtıcı bir süre boyunca en büyük yırtıcı olarak hüküm sürdü.

Pliosaurların Jura besin zinciri üzerinde nasıl bir etkisi oldu?

Yaklaşık 175 milyon yıl önce, yunus benzeri iktinozorlar gibi zirvedeki yırtıcıların sayısında bir azalma oldu ve bu durum, Lorrainosaurus da dahil olmak üzere pliosaurların yükselip okyanuslarda hakimiyet kurması için bir fırsat yarattı.