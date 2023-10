Baykal Foklarındaki Östrojen Reseptörlerinin Çevresel Kirleticilerle Aktivasyonunu Tahmin Edecek Bir Modelin Geliştirilmesi

By

Ehime Üniversitesi Deniz Çevre Araştırmaları Merkezi'ndeki (CMES) araştırmacılar, çevresel kirleticilerin Baykal foklarındaki östrojen reseptörlerini aktive etme yeteneğini tahmin edebilecek bir model geliştirdiler. Bu çalışmada, bisfenollerin (BP'ler) ve hidroksillenmiş poliklorlu bifenillerin (OH-PCB'ler) östrojen reseptörü α (bsERα) ve β (bsERβ) alt tipleri üzerindeki aktivasyon potansiyelini değerlendirmek için hem in vitro deneylerden hem de bilgisayar tabanlı simülasyonlardan yararlanılmıştır.

İn vitro deneyler çoğu BP'nin ve OH-PCB'nin her iki bsER alt tipine karşı östrojen benzeri aktivite sergilediğini ortaya çıkardı. Test edilen BP'ler arasında bisfenol AF en güçlü östrojen benzeri aktiviteyi gösterdi. Benzer şekilde, 4'-OH-CB50 ve 4'-OH-CB30, test edilen OH-PCB'ler arasında sırasıyla bsERα ve bsERβ'ya karşı en güçlü aktiviteyi gösterdi.

Bu çevresel kirleticilerin bsER'ye nasıl bağlandığını daha fazla araştırmak için bilgisayar yerleştirme simülasyonları gerçekleştirildi. Bu simülasyonların sonuçlarına ve kirleticilerin yapısal özelliklerine dayanarak, her iki bsER alt tipi için niceliksel yapı-aktivite ilişkisi (QSAR) modelleri geliştirildi. Bu modeller, in vitro deneylerde her bir çevresel kirletici maddenin aktivasyon potansiyelini doğru bir şekilde tahmin ederek, hem bsERα hem de bsERβ için aktive olan ve aktive olmayan bileşikleri ayırt etti. Araştırmacılar ayrıca kirletici maddelerin aktivasyon potansiyelini etkileyen önemli faktörleri de belirlediler.

Ayrıca araştırmacılar, aynı yöntemi kullanarak fare östrojen reseptörlerinin (ER'ler) aktivasyon potansiyelini tahmin eden bir QSAR modelini başarıyla oluşturdular. Bu, bu modelleme yaklaşımının farklı türler arasında uygulanabilirliğini göstermektedir.

Bu modelin geliştirilmesi, çevresel kirleticilerin Baykal foklarının endokrin sistemi üzerindeki etkilerini anlama ve tahmin etme konusunda önemli bir adımdır. Bu kirleticilerin potansiyel risklerini değerlendirmek ve bu hassas türlere yönelik koruma çabalarını bilgilendirmek için değerli bir araç sağlar.

Kaynak: Hoa Thanh Nguyen ve diğerleri, "Baykal mührü östrojen reseptörlerinin çevresel kirletici maddeler tarafından in vitro işlem potansiyellerini tahmin etmek için silico simülasyonları ve moleküler tanımlayıcılar", Ekotoksikoloji ve Çevre Güvenliği (2023).