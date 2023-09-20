Teşhiste Çığır Açan Bir Devrim: CRISPR Teknolojisi, Monkeypox Virüsünü Benzeri Görülmemiş Bir Hassasiyet ve Hızla Tespit Ediyor

Peter Doherty Enfeksiyon ve Bağışıklık Enstitüsü ile Walter ve Eliza Hall Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nden bilim adamları, MPXV-CRISPR adı verilen devrim niteliğinde bir teşhis aracı geliştirdiler. The Lancet Microbe'da yayınlanan ortak çalışma, CRISPR teknolojisinin maymun çiçeği virüsünü (MPXV) benzersiz doğruluk ve hızla tespit etmedeki gücünü ortaya koyuyor.

CRISPR geniş çapta gen düzenleme yetenekleriyle tanınırken, son zamanlarda oldukça hassas teşhis araçlarının tasarlanmasında da kullanılıyor. MPXV-CRISPR, klinik örneklerde virüsle ilişkili spesifik genetik materyali hızlı bir şekilde tanımlayan "süper hassas bir dedektif" olarak işlev görür. Araştırmacılar, viral DNA'ya bağlanmak için gerekli "kılavuzları" oluşturmak amacıyla 523 MPXV genomundan oluşan bir veritabanı kullanarak, aracı MPXV'ye özgü genetik dizileri hedefleyecek şekilde programladılar.

Klinik bir örnekte viral DNA mevcut olduğunda, CRISPR sistemi hedefe yönlendirilir ve virüsün varlığını belirten bir sinyal yayar. MPXV-CRISPR tarafından elde edilen hassasiyet ve kesinlik, altın standart PCR yöntemleriyle karşılaştırılabilir ancak test süresi önemli ölçüde kısaltılmıştır.

MPXV-CRISPR'ın çığır açan özelliklerinden biri teşhis hızıdır. Mevcut maymun çiçeği teşhisi genellikle sonuçların alınması birkaç gün sürebilen merkezi laboratuvar testlerini içerir. Buna karşılık MPXV-CRISPR, virüsü olağanüstü bir 45 dakika içinde tespit edebiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği standartları karşılamak amacıyla araştırma ekibi, MPXV-CRISPR'ı bakım noktalarında yerinde tespit için taşınabilir bir cihaza uyarlamayı hedefliyor. Bu teknoloji, özellikle kaynakların sınırlı olduğu ve uzak bölgelerde doğru teşhislere daha hızlı erişim sağlayarak maymun çiçeği tedavisinde devrim yaratma potansiyeline sahiptir. Tedaviyi hızlandırarak ve hasta sonuçlarını iyileştirerek, merkezi olmayan test yaklaşımı, maymun çiçeği salgınlarına karşı halk sağlığı tepkilerini önemli ölçüde artırabilir.

Çalışma Melbourne Cinsel Sağlık Merkezi ve Monash Üniversitesi ile işbirliği içinde gerçekleştirildi. Araştırmacılar, MPXV-CRISPR'ın teşhis alanında büyük bir ilerlemeyi temsil ettiğine ve gelecekte hastalık yönetimini dönüştürme konusunda umut vaat ettiğine inanıyor.

Kaynak:

Lancet Mikrobu. (2023). CRISPR-Cas12a aracılı bir test kullanılarak maymun çiçeği virüsünün hızlı tespiti: bir laboratuvar doğrulama ve değerlendirme çalışması.