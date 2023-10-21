Bilim İnsanları Evrendeki En Uzak Hızlı Radyo Patlamasını Keşfetti

Radyo teleskoplar, sakin gece gökyüzünün aslında enerjik olaylarla dolu olduğunu ortaya çıkararak evren anlayışımızda devrim yarattı. Bu sinyaller arasında "hızlı radyo patlamaları" (FRB'ler), yani kaybolmadan önce yalnızca milisaniyeler süren ilginç radyo dalgaları darbeleri yer alıyor. İlk kez 1932 yılında mühendis Karl Jansky tarafından tespit edilen FRB'ler, gizemlerini çözmeye çalışan gökbilimcilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Yakın zamanda yapılan bir atılımda, araştırmacılar şimdiye kadar tespit edilen en uzak FRB'nin keşfedildiğini bildirdi. Avustralya SKA Pathfinder (ASKAP) radyo teleskopunu kullanan bilim insanları, "FRB 20220610A" olarak bilinen hızlı bir radyo patlamasını tespit ettiler. Bu patlamanın kökenini doğrulamak için ekip, çok uzak bir galaksiden gelen soluk ışık lekelerini tespit eden Çok Büyük Teleskobu kullandı. Uzatılmış ışık dalgalarının analizi, patlamanın Dünya'ya ulaşmak için 8 milyar yıl gibi şaşırtıcı bir yolculuk yaptığını gösterdi; bu da onu bugüne kadar gözlemlenen en uzak FRB yapıyor.

Gökbilimciler hızlı radyo patlamalarının kaynağını ortaya çıkarmak için sabırsızlanıyorlar. Şu anda önde gelen iki teori olsa da, araştırmacılar çeşitli olasılıkları değerlendiriyor. Bir açıklama, patlamaların inanılmaz derecede güçlü manyetik alanlara sahip yoğun nötron yıldızları olan magnetarlardan kaynaklanabileceğini öne sürüyor. Başka bir hipotez, kara delikler veya çökmüş yıldızlar gibi büyük nesnelerin bir araya gelmesinin bu güçlü radyo patlamalarını tetikleyebileceğini öne sürüyor.

Hızlı radyo patlamalarına duyulan ilgiye rağmen, şu anda bunların dünya dışı zekadan kaynaklandığını gösteren hiçbir kanıt bulunmadığını belirtmek önemlidir. Yine de bu patlamaların incelenmesi evrenimizin yapısına dair değerli bilgiler sunuyor. Örneğin, galaksiler arasındaki sıcak gaz bulutlarından geçen patlamaların analizi, uzaktaki gök cisimlerinin bileşimi ve doğası hakkında ipuçları sağlıyor.

Şimdiye kadarki en uzak FRB'nin keşfi, hızlı radyo patlamalarının esrarengiz olgusunu anlamada önemli bir kilometre taşıdır. Gökbilimciler bu geçici sinyalleri araştırmaya devam ettikçe, evren ve onun enerjik olayları hakkında daha fazla sırrın kilidini açmayı umuyorlar.

kaynaklar:

– Mashable – Radyo teleskopları evrende devrim yarattı

– Bilim – Ryan Shannon ve ark. (2022) – Şimdiye kadar tespit edilen en uzak hızlı radyo patlaması