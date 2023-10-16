Hayvanlar İlk Ne Zaman Evrimleşti? Tartışmanın Çözümüne Yeni Bir Yaklaşım

Bilim insanları, günümüzde yaklaşık 8 milyon hayvan türünün yaşadığını tahmin ediyor ve bu da Dünya üzerindeki geniş biyoçeşitliliği gözler önüne seriyor. Ancak hayvanların ilk ne zaman evrimleştiği sorusu yüzyıllardır tartışma konusu olmuştur. Yaklaşık 500 milyon yıl öncesine dayanan bilinen en eski hayvan fosilleri zaten karmaşıktı ve çıplak gözle görülebiliyordu. Ancak 574 ila 539 milyon yıl öncesine ait tuhaf görünümlü Ediacara Biota fosilleri gibi son keşifler, hayvanların daha da önce var olabileceğini öne sürüyor.

Paleontologlar ayrıca yaklaşık 800 milyon yıl öncesine ait sünger benzeri fosiller de ortaya çıkardılar, ancak bunların hayvan olduğu kesin olarak kanıtlanamıyor. Ayrıca fosil kayıtları boşluklarla doludur, çünkü yaşamın yalnızca bir kısmı fosilleşmiştir. Bu zorlukların üstesinden gelmek için bilim insanları moleküler biyolojiye ve hayvan kökenlerinin zamanlamasını tahmin etmek için moleküler saatlerin kullanımına yöneldiler.

Moleküler saatler, evrimin ne kadarının gerçekleştiğini belirlemek için modern hayvanların DNA'sını karşılaştırarak çalışır. Hayvanların kökenine ilişkin tahminler 800 ila 700 milyon yıl öncesine kadar değişirken, fosillere ve moleküler saatlere dayalı farklı tahminlerin varlığı tartışmalara neden oldu.

Yakın zamanda yapılan bir çalışmada bilim insanları, hayvanların kökeninin zamanlamasını tahmin etmek için yeni bir yaklaşım önerdi. Araştırmacılar, en eski hayvan fosillerine odaklanmak yerine, ilk hayvanları koruyabilecek kaya türlerini incelediler. Antibakteriyel özelliklere sahip olan ve yumuşak dokuları koruyabilen kil mineralleri açısından zengin kayaların fosilleşme için ideal olduğunu bulmuşlardır. Ancak kil açısından zengin bu özelliklere sahip olan, yaklaşık 790 milyon yıl öncesine ait kayalarda hayvan fosili bulunmuyor, bu da hayvanların o dönemde henüz evrimleşmemiş olabileceğini düşündürüyor.

Hayvan kökenlerine ilişkin kanıt arayışını sürdürmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Bilim insanları, daha fazla jeolojik dönemi keşfederek ve ilk hayvanları koruma potansiyeli olan kayaları inceleyerek, hayvanların Dünya'da ilk ne zaman ortaya çıktığına dair daha iyi bir anlayış kazanmayı umuyor.

Kaynak:

–Darwin, Charles. Doğal Seçilim Yoluyla Türlerin Kökeni veya Yaşam Mücadelesinde Kayırılan Irkların Korunması Üzerine. Murray, 1859.