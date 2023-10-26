Bennu Kapsülünü Açmanın Zorluğu: Alternatif Teknikler Arayan NASA Bilim Adamları

NASA'nın asteroit Bennu'dan örnekler toplamaya yönelik OSIRIS-REx misyonu, bilim insanları örnek kapsülü açmaya çalışırken beklenmedik bir zorlukla karşı karşıya kalır. Uzay tozunu 200 milyon milden fazla başarıyla taşımasına rağmen, uygun aletlerin bulunmaması, değerli kargoya erişimi engelliyor.

Uzay ajansından yapılan resmi açıklamada, çıkarma sürecinin zorluklarla karşılandığı ortaya çıktı. "Çok sayıda sökme girişiminden sonra, TAGSAM (Dokun ve Git Numune Toplama Mekanizması) kafasındaki 35 bağlantı elemanından ikisinin, OSIRIS-REx torpido gözündeki mevcut onaylı aletler kullanılarak ayrılamadığı açıkça ortaya çıktı."

NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'ndeki bilim insanları, şimdi kendilerini, örnek kapsülün içinde hapsolmuş paha biçilmez kayalar ve tozdan oluşan hazine hazinesinin kilidini açmak için alternatif teknikler bulma göreviyle karşı karşıya buluyorlar.

Bağlantı elemanlarının karmaşık doğası, içeriklerin güvenli bir şekilde çıkarılması için yeni bir yaklaşım gerektiren uzmanları şaşırttı. NASA'nın mühendislik ekibi, bu beklenmedik engeli aşmak için yenilikçi yöntemler araştırarak bir çözüm üzerinde özenle çalışıyor.

Bu aksamaya rağmen OSIRIS-REx misyonu önemli kilometre taşlarına ulaştı. Karbon bakımından zengin bir asteroit olan Bennu, güneş sistemimizin kökenlerine dair paha biçilmez bilgiler sağladı. Araştırmacılar örnekleri analiz etmenin gezegenlerin oluşumu ve evrimi ile ilgili gizemlerin çözülmesine yardımcı olacağını umuyor.

SSS:

S: OSIRIS-REx'in misyonu nedir?

C: OSIRIS-REx misyonu, Bennu asteroitinden örnekler toplamayı ve bunları daha ileri çalışmalar için güvenli bir şekilde Dünya'ya geri göndermeyi amaçlayan bir NASA uzay aracı görevidir.

S: TAGSAM nedir?

C: TAGSAM (Dokun ve Git Örnek Toplama Mekanizması), asteroitin yüzeyinden örnekler toplamak için OSIRIS-REx uzay aracında kullanılan özel olarak tasarlanmış bir robotik koldur.

S: Misyonun bilimsel hedefleri nelerdir?

C: Görev, Bennu'nun bileşimini incelemeyi, güneş sistemimizin oluşumuna dair içgörü elde etmeyi ve potansiyel olarak Dünya'daki yaşamın kökenlerine ışık tutmayı amaçlıyor.

S: OSIRIS-REx misyonu başka zorluklarla karşılaştı mı?

C: Numune kapsülünü açma sorunu önemli bir zorluk olsa da, misyonun karşılaştığı birkaç aksilikten biri. Genel olarak misyon, birincil hedeflerine ulaşmada başarılı olmuştur.