Toz Dinozorların Yok Olmasında Düşündüğümüzden Daha Büyük Bir Rol Oynadı mı?

Bilim adamları uzun süredir asteroit çarpmasının dinozorların yok olmasına yol açtığına inanıyorlardı. Ancak yeni araştırmalar, ölümlerinde doğrudan etkiden ziyade tozun daha önemli bir rol oynamış olabileceğini öne sürüyor.

Nature Geoscience'da yayınlanan bir araştırmaya göre Belçikalı araştırmacılar, asteroit çarpmasının ani etkilerinin yıkıcı olmasına rağmen, önceki çalışmaların başka bir önemli faktörü gözden kaçırdığını öne sürüyor: atmosfere fırlatılan trilyonlarca ton toz.

Araştırmacılar, tozun güneş ışınlarını bloke ederek küresel yüzey sıcaklığında dramatik bir düşüşe yol açarak “küresel bir kışa” neden olduğunu ileri sürüyor. Bu ışık eksikliği bitkilerin hayatta kalmasını zorlaştırdı, otçulların azalmasına yol açtı ve ardından tüm besin zincirini etkiledi.

Atmosferde bulunduğu tahmin edilen toz miktarı şaşırtıcıdır: yaklaşık 2,000 gigaton, bu da Everest Dağı'nın ağırlığının 11 katından fazladır. Kuzey Dakota'daki bir fosil sahasından elde edilen tortu üzerinde yapılan bilgisayar simülasyonları, tozun iki yıla kadar güneş ışığını bloke ederek bitkileri fotosentez için gerekli enerjiden mahrum bırakabileceğini gösterdi.

Ani etkinin yanı sıra çalışma, dinozorların yok oluşunun ani bir olaydan ziyade birkaç yıl içinde gerçekleşen kademeli bir süreç olduğunu öne sürüyor.

Bu araştırmanın sonuçları tarih öncesi yaratıkların sınırlarının ötesine uzanıyor. Yakın tarihli başka bir rapor, Dünya üzerindeki bir nükleer bomba patlamasının, asteroit etkisine benzer şekilde, atmosfer üzerinde de benzer etkiler yaratabileceğini ve bunun da "Nükleer Küçük Buzul Çağı"na yol açabileceğini öne sürüyor.

Dinozorların neslinin tükenmesi Dünya ekosisteminde önemli bir değişikliğe yol açarken, bazı bilim insanları bunun insanlar da dahil olmak üzere memelilerin yükselişi için gerekli bir koşul olduğunu öne sürüyor.

Sonuç olarak, çığır açıcı araştırmalar, dinozorların yok oluşunun tek sorumlusunun asteroitin doğrudan çarpması olduğuna dair uzun zamandır süregelen inancı çürütüyor. Bunun yerine, atmosferdeki muazzam miktardaki tozun neden olduğu küresel kışın, Dünya'nın bileşimini yeniden şekillendirmede ve memelilerin evrimsel başarısının önünü açmada daha önemli bir rol oynadığını öne sürüyor.