ESA'nın PAVER Projesi Ay'da Yola Uygun Yüzeyler Oluşturmayı Amaçlıyor

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Ay'da yola çıkmaya elverişli yüzeyler oluşturmak için PAVER adlı bir proje başlattı. Bu iddialı çaba, ay tozunu katı camsı bir yüzeye eritmek için güçlü bir lazer kullanarak, yollar ve iniş pistleri de dahil olmak üzere ay yüzeyindeki faaliyet alanlarını kaplamayı amaçlıyor. PAVER projesi, Almanya'nın BAM Malzeme Araştırma ve Test Enstitüsü, Aalen Üniversitesi, Avusturya'daki LIQUIFER Sistemler Grubu ve Almanya'nın Clausthal Teknoloji Üniversitesi tarafından yönetiliyor.

Böyle bir projeye duyulan ihtiyaç, son derece ince, aşındırıcı ve yapışkan olan ay tozunun yarattığı zorluklardan kaynaklanmaktadır. Apollo döneminde ay tozu önemli sorunlara neden oldu, ekipmanların tıkanmasına ve uzay giysilerinin aşınmasına neden oldu. Apollo 17 ay gezicisinde toz birikmesi aşırı ısınma tehlikesine yol açarken, Sovyetler Birliği'nin Lunokhod 2 gezgininin radyatörü tozla kaplanınca aşırı ısınmaya yenik düştü.

PAVER projesi, 12 kilowatt'lık bir karbondioksit lazeri kullanarak simüle edilmiş ay tozunu eriterek bu zorlukların üstesinden gelmeyi amaçlıyor. Bu işlem, ay toprağının geniş alanları boyunca katı yüzeyler oluşturmak üzere birbirine kenetlenebilen üçgen, içi boş merkezli geometrik şekiller oluşturur. Bu yüzeyler potansiyel olarak yol veya iniş alanı olarak hizmet edebilir.

Ortaya çıkan malzeme camsı ve kırılgandır ancak aşağı doğru sıkıştırma kuvvetlerine dayanabilir. Kırılsa bile gerektiğinde kullanılabilir ve onarılabilir. Ekip, 100 metrekarelik, iki santimetre kalınlığında bir iniş pistinin 115 günde inşa edilebileceğini tahmin ediyor.

Bu proje, ESA'nın Temel Faaliyetleri tarafından, Dünya dışı üretim ve inşaatla ilgili araştırma fikirleri arayan Açık Alan İnovasyon Platformu (OSIP) aracılığıyla yürütülen fikir çağrısına bir yanıttır. PAVER projesi, daha fazla araştırma için umut verici birçok yol açan etkili bir yatırım olarak övüldü.

Astronotlar ay yüzeyine dönmeye hazırlanırken, yola çıkmaya elverişli yüzeylerin oluşturulması, ay keşiflerinin güvenliğini ve verimliliğini önemli ölçüde artırabilir. PAVER projesi, Ay tozunun yarattığı zorluklara potansiyel bir çözüm sunarak Ay'ı gelecekteki görevler için daha yaşanabilir ve gezilebilir hale getiriyor.

kaynaklar:

- O

– BAM Malzeme Araştırma ve Test Enstitüsü

– Aalen Üniversitesi

– LIQUIFER Sistemler Grubu

– Clausthal Teknoloji Üniversitesi

– Alman Havacılık ve Uzay Merkezi Uzayda Malzeme Fiziği Enstitüsü, DLR