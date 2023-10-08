2023 Nobel Ödülü'nü kazananlar açıklandı

Bu hafta, 2023 yılı Nobel Tıp, Fizik ve Kimya Ödülü sahipleri açıklandı. Katalin Kariko ve Drew Weissman, nükleozid baz modifikasyonuyla ilgili keşifleri nedeniyle Nobel Tıp veya Fizyoloji Ödülü'nü aldılar ve bu da etkili yöntemlerin geliştirilmesine yol açtı. COVID-19'a karşı mRNA aşıları. Nobel Fizik Ödülü, yeni araçlar geliştirme ve elektron dünyasını keşfetme çalışmalarından dolayı Pierre Agostini, Ferenc Krausz ve Anne L'Huillier'e verildi. Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus ve Alexei I. Ekimov, kuantum noktalarının keşfi ve sentezi nedeniyle Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldü.

Evrenin en eski galaksilerini çevreleyen gizem

James Webb Uzay Teleskobu, evrenin erken tarihine ilişkin değerli bilgiler sunarak kozmik şafağa kadar uzanan bir galaksi koleksiyonunu ortaya çıkardı. Ancak bilim insanları bu erken dönemde görünüşte olgun ve büyük kütleli gökadaların varlığı karşısında şaşkınlığa uğradılar. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, bu gökadaların beklenenden daha küçük olabileceğini ancak yıldız oluşumu patlamaları nedeniyle parlak göründüklerini öne sürüyor. Büyük kütleye dair bu aldatıcı izlenim, bilim adamlarını şaşırttı ve beklentilerini boşa çıkardı.

BlueWalker 3 uydusunun astronomiye etkisi

Bilim insanları, BlueWalker 3 uydusunun prototipinin astronomi üzerindeki etkisini detaylandıran Nature dergisinde bir çalışma yayınladı. AST SpaceMobile tarafından geliştirilen bu uydu, dünya çapında mobil ve geniş bant hizmetleri sunmayı amaçlayan bir takımyıldızın parçası. Gözlemler, BlueWalker 3'ün gece gökyüzündeki en parlak nesnelerden biri olduğunu ve en parlak yıldızlar dışında hepsini gölgede bıraktığını göstermiştir.

ISRO Gaganyaan misyonuna hazırlanıyor

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), Gaganyaan misyonunun insansız uçuş testleri için hazırlık yapıyor. Uçuş Test Aracı Durdurma Görevi-1'in (TV-D1) Ekim 2023'ün sonunda Sriharikota'daki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nde gerçekleşmesi bekleniyor. Gaganyaan misyonu, insanları alçak Dünya yörüngesine fırlatma ve onları Bengal Körfezi'ne veya Arap Denizi'ne inerek güvenli bir şekilde Dünya'ya geri döndürme yeteneğini göstermeyi amaçlıyor.

Etkili ve ucuz sıtma aşısı

Oxford Üniversitesi, R21/MatrixM adı verilen yeni bir sıtma aşısı geliştirdi. Hindistan Serum Enstitüsü tarafından üretilen bu aşı, dört Afrika ülkesinde 3. aşama denemesinde test edildi ve %75'in üzerinde bir aşı etkinliği gösterdi. Bu, daha önce önerilen ve 01-56 aylık çocuklarda %5 etkililiğe sahip olan RTS,S/AS17 sıtma aşısından daha yüksektir. Yeni aşı özellikle sıtmanın mevsimsel olduğu bölgelerde etkili oluyor.

New Mexico'daki eski insan ayak izleri

Yeni araştırma, New Mexico'daki White Sands Ulusal Parkı'nda eski insan ayak izlerinin varlığını doğruladı. Radyokarbon ve optik olarak uyarılan lüminesans tarihleme teknikleri, bu ayak izlerinin son Buzul Çağı'na, yaklaşık 21,000 ila 23,000 yıl öncesine ait olduğunu ortaya çıkardı. Bu keşif, Homo sapiens'in Kuzey Amerika'da, daha önce düşünülenden çok daha erken bir zamanda, hatta elverişsiz koşullar altında bile yaşadığını gösteriyor.

Güney Afrika'da ilk yılan izleri keşfedildi

Bilim insanları, Güney Afrika'nın Cape güney kıyısındaki fosil kayıtlarında ilk yılan izini tespit etti. Walker Körfezi Doğa Koruma Alanı'nda bulunan bu iz fosil, 93,000 ila 83,000 yıl öncesine ait Pleistosen dönemine kadar uzanıyor. Bir kabarık engerek (Bitis arietans) tarafından yapıldığına inanılmaktadır. Bu keşif, daha önce memeli, kuş ve sürüngen izlerinin hakim olduğu bölgedeki Pleistosen fosil kayıtlarındaki bir boşluğu dolduruyor.