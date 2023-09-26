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Bilim

NASA'nın Asteroit Örneği Utah Çölüne Güvenle Teslim Edildi

ByMafo Brescia

Eylül 26, 2023
NASA'nın Asteroit Örneği Utah Çölüne Güvenle Teslim Edildi

NASA'nın son uzay görevi, bir asteroitten bugüne kadar toplanan en büyük toprak örneğini içeren kapsülün Utah çölüne başarılı bir şekilde inmesiyle önemli bir dönüm noktasına ulaştı. OSIRIS-REx uzay aracından serbest bırakılan kapsül, Salt Lake City'nin batısında belirlenmiş bir iniş bölgesine indi.

OSIRIS-REx uzay aracı, bu yılın başında asteroit Bennu'dan örnek toplama görevindeydi ve bunu başardı. Pazar günü, değerli kargoyu taşıyan sakız damlası şeklindeki kapsül Dünya atmosferine yeniden girdi ve güvenli bir şekilde Utah çölüne paraşütle atladı.

Bu, NASA için önemli bir başarıdır çünkü 1960'larda ve 1970'lerde Apollo misyonlarının ay kayalarını geri getirmesinden bu yana ilk kez bir asteroit örneğinin Dünya'ya başarılı bir şekilde geri gönderilmesine işaret etmektedir. Bilim insanları, asteroit örneğini inceleme konusunda istekli çünkü bu örnek, güneş sisteminin oluşumuna dair değerli bilgiler içeriyor ve Dünya'daki yaşamın kökenleri hakkında ipuçları sağlayabiliyor.

Uzayla ilgili diğer haberlerde ise ABD Uzay Kuvvetleri, uzaydaki krizleri önlemek için Çin ile bir yardım hattı kurma olasılığını araştırıyor. Uzay operasyonları şefi General Chance Saltzman, gerilimi azaltmak için Uzay Kuvvetleri ile Çinli mevkidaşı arasında doğrudan iletişime duyulan ihtiyacı dile getirdi. Dahili olarak tartışmalar yaşanırken, Çin ile henüz resmi bir anlaşma yapılmadı.

Çin ile bir yardım hattının kurulması, uzayda barışçıl işbirliğinin sağlanması ve olası çatışmaların veya yanlış anlamaların önlenmesi açısından çok önemli bir adım olabilir. Amerika Birleşik Devletleri, uzay araştırmalarında uluslararası işbirliğinin öneminin farkındadır ve uzay yolculuğu yapan tüm ülkelerle daha iyi iletişim kanalları geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu gelişmelerin her ikisi de uzay araştırmaları alanında devam eden ilerleme ve işbirliğini ve modern dünyada uzaya dayalı faaliyetlerin artan önemini vurgulamaktadır.

kaynaklar:
– NASA: www.nasa.gov
– Reuters: www.reuters.com

By Mafo Brescia

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