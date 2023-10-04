Yeni Çalışma Çizgili Sırtlanların Karkas İmhasındaki Rolünün Parasal Faydalarını Buldu

Rajasthan'ın Sawai Mansingh Yaban Hayatı Koruma Alanı'nda yürütülen yeni bir araştırma, çizgili sırtlanların hayvan leşleri ve yabani avlar üzerindeki çöpçülük hizmetlerinin parasal faydalarını tahmin ediyor. Çalışma, 2019-2020 döneminde kutsal alandaki çizgili sırtlanların 23 ton besi hayvanı karkası ve 17 ton yabani av tüketerek karkas kaldırma masraflarından binlerce dolar tasarruf sağladığını ortaya çıkardı.

Çizgili sırtlanlar, hastalık bulaşmasını engellemeye ve çevrenin temizliğini korumaya katkıda bulunan atık bertaraf hizmetleri sağlar. Bu faydalar sadece hastalık riskini azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda elektrikle yakma veya odun yakma gibi yapay karkas imha yöntemlerinden kaçınarak paradan da tasarruf sağlıyor.

İnsanların baskın olduğu bir ortamda çizgili sırtlanların çöpçülük yapmasının maddi faydalarına ilişkin ilk tahminlerden biri olan araştırma, sıklıkla gözden kaçırılan bu çöpçülerin sağladığı olumlu katkılara ışık tutmayı amaçlıyor. Çalışma, yerel toplulukları bu parasal faydalar konusunda eğitmenin, çizgili sırtlanlarla ilgili olumsuz imajı potansiyel olarak ortadan kaldırabileceğini ve onların korunmasına yardımcı olabileceğini öne sürüyor.

Çizgili sırtlan dünyadaki dört sırtlan türünden biridir ve Hindistan'da bulunur. Bu yalnız etoburlar köpeğe benzer bir görünüme sahiptir ve daha büyük etoburların avladığı hayvanların kalıntıları ve atılmış evcil hayvan leşleriyle fırsatçı bir şekilde beslenirler.

Çizgili sırtlanlar tarafından karkas imha hizmetlerinin sağlanması, çalışma alanında çok sayıda hayvan bulunması ve sağlık koşullarının kötü olması nedeniyle özellikle önemlidir. Karkasların açık alanlara ve yol kenarlarına atılması ciddi bir atık yönetimi sorunu yaratarak bölgeyi zoonotik hastalıkların yayılmasına karşı savunmasız hale getiriyor.

Çizgili sırtlanların sunduğu çöpçülük hizmetlerinin ekonomik katkıları araştırmacılar tarafından ölçüldü. Karkas imhasının değerini iki yöntemle tahmin ettiler: elektrikli yakma ve ateş yakma. Bulgular, çizgili sırtlanların, çalışma alanının yıllık 4.4 tonluk atık üretiminin yaklaşık yüzde 23'ünü yani toplam 525 ton hayvan karkas atıklarını ortadan kaldırdığını ortaya koydu. Bu atıkların bertaraf maliyeti elektrikli yakma için 7095 dolar, odun yakma için 49,665 dolar olarak hesaplandı.

Çalışma, belirlenen parasal faydaların orman yetkilileri tarafından çizgili sırtlanların ve habitatlarının yönetimi için kullanılabileceğini öne sürüyor. Bu çalışmada kullanılan değerlendirme yöntemi, hayvan karkaslarının imhasında zorluklarla karşılaşan, çakal ve tilki gibi çöpçülerin yararlandığı diğer alanlarda da uygulanabilir.

Genel olarak, çizgili sırtlanlar tarafından sağlanan çöp toplama hizmetlerinin ekonomik değerinin anlaşılması, bu hayvanların sağlıklı manzaraların korunmasındaki önemini vurgulamakta ve sıklıkla onlarla ilişkilendirilen olumsuz algının yeniden değerlendirilmesini teşvik etmektedir. Çizgili sırtlanlar, hayvan atıklarını tüketerek yalnızca toplulukların parasından tasarruf etmekle kalmıyor, aynı zamanda ekosistemlerdeki hastalıkların önlenmesine ve besin döngüsüne de katkıda bulunuyor.

kaynaklar:

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– Resim kaynağı: Randeep Singh