Uydu Gözlemleriyle Antarktika Buz Raflarının Endişe Verici Kaybı Ortaya Çıktı

Uydu gözlemleri, Antarktika'nın buz raflarında son 25 yılda endişe verici bir buz yoğunluğu kaybı olduğunu ortaya çıkardı ve bu da iklim değişikliğinin artan etkisinin altını çizdi. Avrupa Uzay Ajansı'nın Copernicus Sentinel-100,000 ve CryoSat görevlerinden alınan 1 uydu radar görüntüsünün analiz edildiği çalışma, Antarktika'nın yüzen buz raflarının %40'ından fazlasının hacminin 1997'den bu yana önemli ölçüde azaldığını ortaya çıkardı. 162 Antarktika buz rafından 71'i deneyimli hacimde bir azalma oldu ve bu da çalışma dönemi boyunca toplamda yaklaşık 8.3 trilyon ton buz kaybına neden oldu.

Bulgular bu buz kaybının potansiyel sonuçlarını vurgulamaktadır. Antarktika'nın karadaki buz tabakalarının uzantıları olan buz rafları, buzun okyanusa akışını yavaşlatan bir bariyer görevi görerek buzulları sabitler. Bununla birlikte, buz raflarının kaybı yalnızca deniz seviyelerinin yükselmesine değil, aynı zamanda okyanusa akan buzul tatlı suyu şeklindeki buz kaybının hızlanmasına da katkıda bulunuyor. Bu çifte etki önemli bir risk oluşturmaktadır.

Çalışma, buz raflarının erimesinin okyanusa yaklaşık 74 trilyon ton taze erimiş suyun salınmasıyla sonuçlandığını ortaya çıkardı. Bu eriyen su akışı, küresel sıcaklığın düzenlenmesinde ve su yaşamının desteklenmesinde hayati bir rol oynayan okyanus dolaşımını etkileyebilir.

Araştırma aynı zamanda Antarktika'daki buz kaybının karmaşık bir resmini de ortaya koydu. Farklı akıntılar ve rüzgarlar nedeniyle daha sıcak suya maruz kalan kıtanın batı yakasındaki buz sahanlıklarında, doğu yakasına kıyasla daha fazla buz kaybı yaşandı. Antarktika'nın en büyüğü olan Getz Buz Sahanlığı, 2'den bu yana 1997 trilyon ton buz kaybetti; kaybın yaklaşık %5'i, buzun kopup okyanusa sürüklenmesinden kaynaklandı. Kaybın kalan %95'i buz rafının tabanındaki erimeden kaynaklandı.

Çalışma, Antarktika'daki buz raflarının neredeyse yarısının herhangi bir iyileşme belirtisi göstermeden küçüldüğü sonucuna varıyor; bu da, ısınan iklimin baskısı altında yenilenme konusunda başarısız olduklarını gösteriyor. Bu, bu uzak kutup manzarasında meydana gelen değişiklikleri izlemek ve anlamak için Antarktika'nın Copernicus Sentinel-1 ve CryoSat misyonları gibi sürekli uydu izlemesine olan acil ihtiyacın altını çiziyor.

kaynaklar:

– Science Advances dergisi yayını

– Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Copernicus Sentinel-1 ve CryoSat uydu görevleri