Uzay Aracının Dünyanın Atmosfer Kompozisyonuna Etkisi

Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı'nda yakın zamanda yayınlanan bir araştırma, uyduların ve uzay araçlarının Dünya atmosferini yüksek miktarda metalle kirlettiğini ortaya çıkardı. Bu kirlilik, büyük miktarda ozon içeren bir bölge olan stratosferde meydana geliyor.

Purdue Üniversitesi'nden Dan Cziczo liderliğindeki araştırma ekibi, yaklaşık 12 kilometre yükseklikte uçak uçurarak veri topladı. Bu, uçak dumanından herhangi bir kirlenme olmadan doğru ölçümler yapmalarına olanak sağladı. Çalışma, uzay gemilerinde yaygın olarak bulunan lityum, bakır, alüminyum ve kurşun gibi metallerin, doğal olarak oluşan kozmik toz seviyelerini aştığını keşfetti.

Ayrıca ekip, ozon tabakasını korumak için gerekli olan sülfürik asit parçacıklarının neredeyse yüzde 10'unun, uzay aracının buharlaşmış kalıntılarıyla kirlendiğini buldu. Niyobyum gibi benzersiz elementlerin varlığı, roketlerde ısı kalkanlarının kullanıldığını gösteriyor. Bu kanıt, yüzyıllardır değişmeden kalan meteorlardan ziyade uzay araçlarından kaynaklanan kirliliğe işaret ediyor.

Bu kirliliğin çevresel etkisi henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak yörüngedeki uydu sayısında öngörülen artış göz önüne alındığında durum daha da kötüleşebilir. 50,000 yılına kadar SpaceX ve Amazon gibi şirketlerin öncülüğünde 2030 uydunun daha olacağı tahmin ediliyor. Uzay endüstrisindeki bu hızlı büyüme, stratosferdeki aerosol parçacıklarının yüzde 50'ye kadarının, sonunda uzay aracına yeniden giren metalleri içerebileceği anlamına geliyor.

Bu bulgular, uzay endüstrisinin genişlemesinin çevresel sonuçlarıyla ilgili endişeleri artırıyor. Uzay enkazının birikmesi ve insan yapımı malzemelerin stratosfere salınması daha fazla araştırma yapılmasını gerektiriyor. Uydulara ve uzay araçlarına büyük ölçüde güvenmeye devam ettiğimizden, atmosferimiz üzerindeki olumsuz etkiyi en aza indirecek sürdürülebilir uygulamalar geliştirmek hayati önem taşıyor.

Kaynak: Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri