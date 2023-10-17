Derin Uzay İklim Gözlemevi Güneş Tutulmasının Muhteşem Fotoğrafını Yakaladı

NASA, Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ve ABD Hava Kuvvetleri'nin ortak çalışması olan Derin Uzay İklim Gözlemevi (DSCOVR) uydusu, geçtiğimiz günlerde meydana gelen "ateş çemberi" güneş tutulmasının dikkat çekici bir fotoğrafını yakaladı. 14 Ekim 2023. Bu tutulma, Amerika kıtasındaki milyonlarca gökyüzü gözlemcisini büyüledi ve DSCOVR'nin yaklaşık 1 milyon mil öteden benzersiz perspektifi nefes kesici bir manzara sağladı.

DSCOVR tarafından çekilen görüntü, canlı mavi tonlarıyla gezegenimizi, uzayın uçsuz bucaksız karanlığına karşı gösteriyor. Ancak Kuzey Amerika'nın büyük bir kısmı, ayın koyu gölgesi nedeniyle sessiz görünüyor. Bu uydunun ana görevi güneş rüzgarını izlemek ve uzay hava durumu tahminlerini geliştirmektir. Ek olarak, Dünya'yı gözlemlemek ve son güneş tutulması gibi çarpıcı olayları yakalamak için NASA'nın Dünya Polikromatik Görüntüleme Kamerasını (EPIC) kullanıyor.

Güneş tutulmaları, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girmesi ve Ay'ın diskini bizim bakış açımıza göre kapatması sonucu meydana gelir. Ay'ın gezegenimizin etrafındaki yörüngesi, Dünya'nın güneş etrafındaki yörüngesine kıyasla yaklaşık 5 derece eğik olduğundan, bu hizalanmalar nispeten nadirdir.

Son tutulma sırasında Ay ve Güneş, Dünya gökyüzünde yaklaşık olarak aynı büyüklükte göründü. Ancak Ay'ın eliptik yörüngesi, Güneş'i tamamen kapatamadığı anlamına geliyordu ve bu da halkalı veya "ateş halkası" tutulmasıyla sonuçlanıyordu. Bu tür tutulmalarda Ay diski parlak bir ışık halkasıyla çevrelenir. 130 mil genişliğindeki halka şeklindeki yolun içinde olacak kadar şanslı olanlar bu muhteşem olaya tanık oldu.

DSCOVR'ye ek olarak, Dünya yörüngesindeki diğer uydular da ayın gölgesi güneydoğudan Amerika Birleşik Devletleri boyunca geçerken tutulmanın görüntülerini ve videolarını yakaladı.

kaynaklar:

– Resim Kredisi: Brett Tingley/Space.com/Future

-NASA

– NOAA

- Amerikan Hava Kuvvetleri