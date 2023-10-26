Doğu Antarktika Buzunun Altındaki Antik Manzarayı Keşfetmek

Yakın zamanda yapılan bir çalışma, Doğu Antarktika'nın buz tabakasının altındaki gizli, antik bir manzarayı ortaya çıkardı ve bölgenin buzul öncesi geçmişine bir bakış sağladı. Birleşik Krallık'taki Durham Üniversitesi tarafından yürütülen araştırma, Aurora ve Schmidt buzul altı havzalarına bitişik olan ve 34 milyon yıla kadar büyük ölçüde değişmeden kalan bir arazi parçasını ortaya çıkarmak için uydu verilerini kullandı. Araştırmanın ortak yazarı Stewart Jamieson'un tanımladığı gibi, bu arazi parçası, buz tabakası oluşmadan önce bir "manzara hayaleti" sunuyor.

Araştırmacılar, mevcut verileri kullanarak buzun yüzeyindeki, aşağıdaki yükseklik değişikliklerine karşılık gelen dalgalanmaları haritalandırmayı başardılar. Bu ince eğimler, yüzeyin 1.2 mil (2 kilometre) altında yer alan buzul altı bir manzarayı ortaya çıkardı. Manzara, U şeklindeki vadilerle birbirine bağlanan üç ayrı kara kütlesinden oluşuyordu; bu da bunların bir zamanlar sürekli bir oluşumun parçası olduklarını gösteriyor. Bununla birlikte, antik süper kıta Gondwana'nın parçalanması sırasında tektonik kuvvetler muhtemelen bu kara kütlelerinin ayrılmasına neden olmuştur.

Çalışma, Kretase döneminin ardından iklim soğudukça, her kara kütlesinin üzerinde buz tabakalarının oluştuğunu öne sürüyor. Ardından gelen erime ve akıntı, o sırada açılmakta olan kıyıya doğru akan nehirleri yarattı. Yaklaşık 34 milyon yıl önce, bugün Antarktika'yı kaplayan devasa buz tabakası büyüyerek tüm kıtayı kapladı ve buzul öncesi manzarayı korudu.

İlginç bir şekilde, Doğu Antarktika'nın bazı kısımları buz tabakasının ağırlığından dolayı ciddi erozyona maruz kaldı. Ancak yeni keşfedilen bölgede buz, suyun birikmesini sağlayacak kalınlığa ulaşmadığı için erozyonun önüne geçildi. Bu, bu özel manzaranın milyonlarca yıl boyunca nispeten istikrarlı kaldığını gösteriyor.

Arazinin yaşını doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, buzun içinden geçerek bölgeden kaya ve tortu örnekleri çıkarmak değerli bilgiler sunacaktır. Doğu Antarktika buz tabakasının altındaki antik manzarayı anlamak, bu buz tabakasının ısınan bir dünyada nasıl davranacağını tahmin etmek açısından çok önemli. Bilim insanları, peyzajın şeklini ve özelliklerini anlayarak mevcut buz akışı hakkında fikir edinebilir ve gelecekteki değişiklikleri tahmin edebilir.

SSS

Son çalışma Doğu Antarktika'nın buz tabakasının altında neyi ortaya çıkardı?

Çalışma, Doğu Antarktika'nın buz tabakasının altında 34 milyon yıla kadar büyük ölçüde bozulmadan kalan eski bir manzarayı ortaya çıkardı.

Bu antik manzara nasıl tespit edildi?

Araştırmacılar, buzun yüzeyindeki, alttaki manzaradaki değişikliklere karşılık gelen yükseklik değişikliklerini haritalamak için uydu verilerini kullandılar. Bu ince eğimler, yüzeyin 1.2 mil (2 kilometre) altına gömülü bir buzul altı manzarasını ortaya çıkardı.

Bu keşfin önemi nedir?

Doğu Antarktika'nın altındaki buzul öncesi manzarayı anlamak, buz tabakasının ısınan bir dünyada davranışını tahmin etme konusunda değerli bilgiler sağlayabilir. Bilim insanları, arazinin şeklini ve özelliklerini inceleyerek mevcut buz akışını daha iyi anlayabilir ve gelecekteki değişiklikleri tahmin edebilir.

Peyzajın yaşını doğrulamak için herhangi bir plan var mı?

Araştırmacılar buzu delerek ve bölgeden kaya ve tortu örnekleri çıkararak daha fazla araştırma yapmayı umuyorlar. Bu, peyzajın yaşının daha doğru bir şekilde belirlenmesine olanak sağlayacaktır.