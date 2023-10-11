NASA, 4.5 Milyar Yıllık Asteroitte Olası "Yaşam Yapı Taşları" Keşfediyor

NASA, 4.5 milyar yıllık Bennu asteroitinin potansiyel olarak "Dünyadaki yaşamın yapı taşlarını" içerebileceğini ortaya çıkardı. ABD uzay ajansı tarafından yürütülen ilk testlere göre, Osiris-Rex misyonu sırasında asteroitten toplanan örneklerde yüksek karbon içeriği ve su olduğuna dair kanıtlar ortaya çıktı. Bu materyaller Houston, Teksas'taki Johnson Uzay Merkezi'nde canlı yayınlanan bir etkinlik sırasında sergilendi. Yaklaşık 250 gram kaya ve tozdan oluşan örnekler, geçen ay Salt Lake City yakınlarındaki Utah çölüne bir kapsülün inmesinin ardından Dünya'ya iade edildi. NASA Yöneticisi Bill Nelson, numunenin "bilimsel hazine" olarak nitelendirdiği numunenin, gelecek nesiller için gezegenimizdeki yaşamın kökenlerine ilişkin araştırmalara katkı sağlayacağını belirtti. Erken güneş sistemimizin 4.5 milyar yıllık kalıntısı olan Bennu, gezegenlerin oluşumu ve evrimine ışık tutma potansiyeline sahip.

Misyonun baş bilim insanı Profesör Dante Lauretta, asteroit malzemesinde yapılan keşiflerden duyduğu heyecanı dile getirerek, onu güneş sistemimizin kökenlerine dair derin bilgiler sağlayan eski sırları içeren bir "zaman kapsülü" olarak nitelendirdi. Örneklerde bulunan su içeren kil minerallerinin ve karbon açısından zengin malzemenin bol miktarda bulunması, Bennu'nun taşıyabildiğinin yalnızca bir kısmını ortaya koyuyor. Bu keşifler yalnızca göksel çevremize dair anlayışımızı geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda yaşamın başlangıcına dair potansiyel ipuçları da sunuyor. NASA'nın misyonu 60 gram asteroit örneği toplamayı amaçlıyordu, ancak bilim adamları teneke kutu kapağını açtıklarında toplayıcı başlığını, teneke kutu kapağını ve tabanını kaplayan ek "bonus malzeme" bulduklarında hoş bir sürpriz yaşadılar.

Genel olarak, Bennu'nun örnekleri üzerinde yapılan çalışmalar kozmik mirasımızın gizemlerini çözmeye devam edecek ve Dünya'daki yaşamın nasıl başladığına dair anlayışımıza katkıda bulunacaktır. Yüksek karbon içeriği ve suyun varlığı, Bennu gibi asteroitlerin gezegenimize yaşamın ortaya çıkması ve gelişmesi için gerekli malzemeleri tohumlamada çok önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor.

kaynaklar:

– NASA/Pa. “Bennu asteroiti 'Dünyadaki yaşamın yapı taşlarını' içerebilir”. [Kaynak adı]. [Tarih].

- [Yazar]. “NASA, Bennu örneklerinde olası 'yaşamın yapı taşlarını' keşfetti”. [Kaynak adı]. [Tarih].