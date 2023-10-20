Mikroplastiklerin Sudan Arındırılmasında Çevre Dostu Bir Çözüm

Kore Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'ndeki (KIST) araştırmacılar, mikroplastikleri sudan etkili bir şekilde çıkarabilen çevre dostu bir malzeme geliştirdi. Zamanla 20 μm'den küçük parçacıklara parçalanan plastik atık olan mikroplastikler, önemli bir çevre ve sağlık riski oluşturmaktadır. Mevcut su arıtma tesisleri 20 μm'den küçük mikroplastikleri giderememekte, bu da alternatif çözümlerin bulunmasını zorunlu kılmaktadır.

KIST Su Döngüsü Araştırma Merkezi'nden Dr. Jae-Woo Choi ve ekibi, nanoplastikleri görünür ışık ışınımı altında toplayabilen, metal-organik iskelet bazlı bir katı topaklayıcı geliştirdi. Malzeme, daha önce atık sudaki radyoaktif elementleri adsorbe etmek için kullanılmış olan metal-organik çerçeve bazlı bir madde olan Prusya mavisine dayanmaktadır.

Araştırmacılar, Prusya mavisinin mikroplastikleri görünür ışık altında etkili bir şekilde toplayabildiğini keşfetti. Daha sonra kristal yapısını ayarlayarak Prusya mavisinin toplanma verimliliğini maksimuma çıkaran bir malzeme geliştirdiler. Malzeme görünür ışıkla ışınlandığında, 0.15 μm kadar küçük mikroplastikler, yaklaşık 4,100 kat daha büyük bir boyuta toplanabilir ve bu da bunların çıkarılmasını kolaylaştırır.

Deneylerde araştırmacılar, geliştirilen malzemeyi kullanarak sudaki mikroplastiklerin %99'a kadarını gidermeyi başardılar. Ayrıca malzeme, mikroplastikleri kendi ağırlığının üç katından daha fazla topaklaştırabiliyor ve demir veya alüminyum kullanan geleneksel topaklaştırıcılardan yaklaşık 250 kat daha iyi performans gösteriyor.

Bu çevre dostu çözüm, yalnızca mikroplastikleri etkili bir şekilde ortadan kaldırmakla kalmıyor, aynı zamanda insan vücuduna zararsız olan Prusya mavisini de kullanıyor. Sudaki kalıntıların geri kazanılmasını kolaylaştıran katı bir topaklaştırıcıdır ve enerji kaynağı olarak doğal ışığı kullanarak düşük enerjili bir süreç sağlar.

Araştırmacılar, bu teknolojinin yüksek ticarileştirme potansiyeline sahip olduğuna ve genel nehirlere, atık su arıtma tesislerine ve su arıtma tesislerine uygulanabileceğine inanıyor. Mikroplastiklerin ötesinde malzeme aynı zamanda su sistemlerinden diğer kirleticileri uzaklaştırmak için de kullanılabilir.

Bilim ve BİT Bakanlığı tarafından desteklenen araştırma, 1 Ekim'de uluslararası Water Research dergisinde yayınlandı.

Kaynak:

– Kore Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KIST)