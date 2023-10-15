Doğurganlık Araştırmalarının Öncüsü Ryuzo Yanagimachi, 95 Yaşında Öldü

Doğurganlık araştırmalarında öncü olan Ryuzo Yanagimachi, 95 Eylül'de 27 yaşında Honolulu'da vefat etti. İlk klonlanmış memeli olan koyun Dolly'nin duyurulmasından önce, 1997 yılında birden fazla nesil fareyi başarıyla klonlama konusundaki çalışmalarıyla tanınıyordu. Yanagimachi'nin doktora sonrası öğrencilerinden biriyle birlikte geliştirdiği çığır açan tekniği, Dolly'yi klonlayan İskoç ekibinin kullandığı aç yetişkin hücre yaklaşımıyla karşılaştırıldığında, yumurtayı çevreleyen kümülüs hücrelerini kullanmayı içeriyordu. Onun yöntemi yüzde 2 ila 3'lük bir başarı oranına sahipti; bu, İskoç ekibinin kullandığı daha kaba süreçten önemli ölçüde daha iyiydi.

Yanagimachi, klonlamaya yaptığı katkılara rağmen şüpheci olmaya devam etti ve insan klonlamayla ilgili tehlikeler ve etik kaygılar konusunda uyardı. Doğanın süreçleriyle uyumlu üreme yöntemlerinin önemini vurguladı.

1928'de Japonya'da doğan Yanagimachi, Hokkaido Üniversitesi'nde zooloji ve hayvan embriyolojisi okudu. Japonya'da kendi alanında akademik pozisyonlar bulmakta zorlandıktan sonra 1960 yılında ABD'deki Worcester Biyomedikal Araştırma Vakfı'na katıldı. Daha sonra 1966'da Hawaii Üniversitesi'ndeki bir pozisyonu kabul etti ve kariyerinin geri kalanını burada geçirdi.

Yanagimachi 2005 yılında emekli oldu ancak ölümünden kısa bir süre öncesine kadar fahri profesör olarak çalışmaya devam etti. 2021'deki prestijli Kyoto Ödülü de dahil olmak üzere çok sayıda ödül aldı. Aldığı övgülere rağmen Yanagimachi mütevazı kaldı ve başarısını ara sıra önemli ilerlemeler sağlayan "aptalca" sorular sormasına bağladı.

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