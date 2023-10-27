Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonundaki Eskiyen Ekipmanları Endişe Yaratıyor

Rus uzay ajansı şefi Yuri Borisov, Uluslararası Uzay İstasyonundaki (ISS) eskiyen ekipmanlarla ilgili endişelerini dile getirdi. Borisov'un açıklaması, ISS'nin Rus bölümünün bir yıldan kısa bir süre içinde üçüncü soğutucu sızıntısı yaşamasının ardından geldi ve Rusya'nın saygın uzay programının güvenilirliği hakkında soru işaretlerine yol açtı.

Borisov'a göre, ISS'deki Rus teçhizatı amaçlanan ömrünü aştı. Acil güncelleme ve değiştirme ihtiyacının altını çizerek, "Rus ekipmanlarının yüzde sekseninin garanti süresinin aşıldığını" belirtti. Bu, Rus bölümünün ISS'de etkin bir şekilde çalışmaya devam etme becerisine ilişkin endişeleri artırıyor.

Geçtiğimiz birkaç on yılda Rusya'nın uzay programı birçok aksilikle karşılaştı. 1990'larda SSCB'nin dağılmasından bu yana program, iki Mars misyonunun ve bir ay sondasının kaybedilmesi de dahil olmak üzere zorluklarla karşılaştı. Geliştirilmesi 25 yıl süren Luna-16 misyonunun son kazası, Rus uzay ajansının karşılaştığı zorlukları daha da vurguladı.

Borisov, hatalardan ders çıkarmanın ve bunları düzeltmek için çalışmanın önemini vurgulayarak iyileştirme ihtiyacını kabul etti. Luna-25'in uzun süreli gelişimine katkıda bulunan bir faktör olarak düzensiz finansmanı gösterdi. Bu aksaklıklara rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın ay programını sürdürme konusundaki kararlılığını dile getirdi.

Rus uzay sektörü, son yıllarda ilerlemeyi engelleyen finansman sorunları ve yolsuzluk skandallarıyla boğuşuyor. Ancak bu sorunları çözmek ve Rusya'nın uzay misyonlarının gelecekteki başarısını garanti altına almak için çabalar sürüyor.

SSS:

Soru: ISS'deki Rus ekipmanları kaç yaşında?

C: Roscosmos'un patronu Yuri Borisov'a göre, ISS'deki Rus ekipmanlarının %80'inin garanti süresi doldu.

Soru: Rusya'nın uzay programı ne gibi aksiliklerle karşılaştı?

C: Rusya'nın uzay programı, iki Mars misyonunun ve bir ay sondasının kaybedilmesi de dahil olmak üzere zorluklarla karşılaştı.

Soru: Luna-25 misyonunun gelişimi ne kadar sürdü?

C: Luna-25 misyonunun geliştirilmesi 16 yıl sürdü.

Soru: Rus uzay sektörü ne gibi zorluklarla karşı karşıya?

C: Rus uzay sektörü finansman sorunları ve yolsuzluk skandallarıyla karşı karşıya. Ancak bu sorunların çözümü için çaba sarf edilmektedir.