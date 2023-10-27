Rusya Uzay Programı, Ekipman Garantisi Kaygıları Ortasında Zorluklarla Karşı Karşıya

Moskova'nın Roscosmos uzay şefi geçtiğimiz günlerde Uluslararası Uzay İstasyonundaki (ISS) Rus ekipmanlarının durumu hakkında alarm verdi. İstasyonun bir yıldan kısa bir süre içinde üçüncü kez tekrarlayan soğutma sıvısı sızıntısının ardından, Rusya'nın uzay programının güvenilirliğine ilişkin sorular ortaya çıktı. Özellikle, ISS'deki Rus ekipmanlarının çoğunluğunun garanti süresi dolmuş durumda ve bu da performansı ve uzun ömürlülüğü konusunda endişelere yol açıyor.

Roscosmos'un patronu Yuri Borisov televizyonda yayınlanan konuşmasında durumun aciliyetini vurguladı. ISS'nin Rusya bölümüne 2028 yılına kadar faaliyet izni verilmiş olsa da, halihazırda kabul edilebilir tüm varoluş dönemlerini geride bırakmıştır. Aslında, gemideki Rus ekipmanlarının endişe verici %80'inin garanti süresi dolmuş durumda ve bu da acil müdahale ve potansiyel yükseltme ihtiyacını vurguluyor.

Bu son gelişmeler, Moskova'nın uzay programının karşılaştığı zorluklara ışık tutuyor. SSCB'nin çöküşü, bir zamanlar öncü olan çabalarına ciddi bir darbe indirdi. O günden bu yana, başarısız Mars görevlerinden, neredeyse yarım yüzyıl içinde ilk ay sondasının kaybedilmesine kadar uzanan aksilikler programa sıkıntı yaşattı. Geliştirilmesi 25 yıl süren Luna-16'in son kazası ciddi yansımalara yol açtı.

Borisov, Luna-25 olayının önemini kabul etti ve uzun geliştirme sürecini tutarsız finansmana bağladı. Kendisi aynı zamanda sondanın oluşturulmasından sorumlu olan genç ekibi uyarmamanın önemini de vurguladı. Bunun yerine durumdan ders çıkarılması, hataların düzeltilmesi ve çalışmaya devam edilmesi çağrısında bulundu.

Rus uzay sektörü uzun süredir finansman sorunları ve yolsuzluk skandallarıyla karşı karşıya kalıyor ve bu da ilerlemeyi daha da engelliyor. Ancak bu zorluklara rağmen Başkan Vladimir Putin Eylül ayında Rusya'nın ay programının devam edeceğini doğrulayarak ülkenin uzay araştırmalarına olan sarsılmaz bağlılığını ortaya koydu.

SSS:

Soru: ISS'deki Rus ekipmanlarının yüzde kaçı garanti süresini aştı?

C: ISS'deki Rus ekipmanlarının yaklaşık %80'inin garanti süresi doldu.

Soru: ISS'nin Rusya kısmındaki son soğutma sıvısı sızıntısına ne sebep oldu?

C: ISS'nin Rusya kısmındaki son soğutma sıvısı sızıntısının nedeni makalede açıkça belirtilmemiştir.

Soru: Luna-25 sondasının geliştirilmesi ne kadar sürdü?

C: Luna-25 sondasının geliştirilmesi 16 yıl sürdü.

Soru: SSCB'nin çöküşünden bu yana Rus uzay programı ne gibi zorluklarla karşılaştı?

C: Rus uzay programı, başarısız Mars misyonları ve yaklaşık 50 yıldır ilk ay sondasının kaybedilmesi de dahil olmak üzere aksiliklerle karşı karşıya kaldı.

Soru: Rusya, aksiliklere rağmen ay programına devam edecek mi?

C: Evet, Başkan Vladimir Putin, Rusya'nın aksaklıklara rağmen ay programına devam edeceğini doğruladı.