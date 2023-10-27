Yeni Ufuklar: Rus Kozmonotlar Zorlukların Üstesinden Gelmek İçin Unutulmaz Uzay Yürüyüşü Gerçekleştiriyor

İki Rus kozmonot, Oleg Kononenko ve Nikolai Chub, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) dışındaki çeşitli zorlukların üstesinden gelmek için 25 Ekim'de yedi saatten fazla süren olağanüstü bir uzay yürüyüşüne çıktı. Görevleri, sentetik bir radar iletişim sisteminin kurulumu ve güneş yelkeni teknolojisini değerlendirmek için bir nano uydunun konuşlandırılması da dahil olmak üzere çok sayıda kritik görevi içeriyordu. Ayrıca kozmonotlar, yakın zamanda soğutma sıvısı sızıntısı sorunuyla karşılaşan Nauka çok amaçlı laboratuvar modülündeki harici yedek radyatörü de inceledi.

Uzay yürüyüşü sırasında kozmonotlar, panellerden birinde daha sonra çözülecek olan küçük bir sorun dışında radar iletişim sistemini başarıyla kurdu. Üstelik nanosatellitin güneş yelkeni, istasyondan ayrılırken kameraların gözlemlediği gibi tam olarak açılmamıştı.

Yedek radyatörün incelemesi, sızıntı noktasını izlerken beklenmedik bir şekilde bir soğutma sıvısı kabarcığı ortaya çıktığında olaylı bir şekilde gerçekleşti. Neyse ki salınan soğutucu kozmonotların elbiseleriyle temas etmedi.

Uzay istasyonunun saflığından emin olmak için Kononenko ve Chub, istasyona tekrar girmeden önce Orlan uzay giysilerini ve aletlerini soğutucu izleri açısından titizlikle incelediler. Ayrıca yeniden basınçlandırmanın ardından ekipmanlarını sildiler ve böylece kirletici maddelerin girişini en aza indirdiler. Geriye kalan kirletici madde izleri, ek filtreleme yöntemleri kullanılarak uzay istasyonunda hızla ortadan kaldırılacak.

Bu tarihi uzay yürüyüşü, Uluslararası Uzay İstasyonunun kurulmasına, bakımına ve geliştirilmesine adanan 268. görevi işaret ediyordu. Kononenko altı uzay yürüyüşünü tamamlamış olsa da bu, Chub'un uzayın enginliğine yaptığı ilk yolculuktu.

Rus uzay ajansı Roscosmos, daha önce Nauka modülünün yedek radyatöründeki sızıntıyı tespit etmişti. Özellikle modül üzerindeki ana radyatör, mürettebat veya istasyonun operasyonları üzerinde herhangi bir olumsuz etki yaratmadan modül içindeki soğutma süreçlerini destekleyerek doğru şekilde çalışmaya devam ediyor.

Güvenlik gerekçesiyle NASA, bu ay planlanan iki uzay yürüyüşünü ertelemeye karar verdi. NASA astronotu Loral O'Hara ve ESA astronotu Andreas Mogensen'in yer aldığı uzay yürüyüşünün yanı sıra NASA astronotları Loral O'Hara ve Jasmin Moghbeli'nin yer aldığı uzay yürüyüşünün yeniden planlanan tarihleri ​​henüz açıklanmadı.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Soru: Rus kozmonotlar uzay yürüyüşleri sırasında hangi görevleri başardılar?

C: Kozmonotlar sentetik bir radar iletişim sistemi kurdular, bir nano uydu yerleştirdiler ve Nauka modülündeki harici yedek radyatörü incelediler.

Soru: Nano uydunun güneş yelkeni tamamen açıldı mı?

C: Hayır, kameralar güneş yelkeninin istasyondan ayrılırken tamamen açılmadığını gözlemledi.

Soru: Uzay yürüyüşü sırasında radar sisteminde herhangi bir sorun oldu mu?

Cevap: Radar sisteminin panellerinden biri tam olarak devreye alınamamıştır ancak gerekli ayarlamalar zamanla yapılacaktır.

S: Yedek radyatörün muayenesi sırasında ne oldu?

C: Kozmonotların kıyafetleriyle temas etmemesine rağmen, sızıntı noktasında beklenmedik bir soğutucu baloncuğu serbest bırakıldı.

Soru: Kozmonotlar uzay yürüyüşünün ardından uzay istasyonunun saflığını nasıl sağladılar?

C: Kozmonotlar istasyona tekrar girmeden önce uzay giysilerini ve aletlerini soğutucu izleri açısından incelediler ve gerektiğinde bunları sildiler. Ayrıca ekipmanlarını sildiler ve kalan kirletici maddeleri ortadan kaldırmak için ek filtreleme işlemlerinden geçtiler.

S: Kozmonot Oleg Kononenko ve kozmonot Nikolai Chub kaç uzay yürüyüşünü tamamladı?

C: Kononenko altı uzay yürüyüşünü tamamladı; bu Chub'un ilk uzay yürüyüşüydü.