Şaşırtıcı Görüntü Gece Gökyüzünde Parlayan Kırmızı Nebulayı Ortaya Çıkarıyor

Avrupa Güney Gözlemevi (ESO), IC1284 olarak bilinen parlak kırmızı bulutsunun çarpıcı bir fotoğrafını yayınladı. Emisyon bulutsusu olarak sınıflandırılan bu geniş toz ve gaz bulutu, kendi ışığını yayar ve aktif yıldız oluşumunun bir sonucudur.

IC1284'ün canlı kırmızı rengi, hidrojen atomları içindeki elektronların genç yıldızların yaydığı radyasyonla uyarılmasından kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak, bu elektronlar enerji açığa çıkarır ve belirli bir dalga boyunda kırmızı ışık yayar. Gökbilimciler bu görüntüyü Şili'deki Paranal Gözlemevi'ndeki Çok Büyük Teleskop (VLT) Araştırma Teleskobu (VST) üzerinde bulunan geniş alanlı bir kamera olan ESO'nun OmegaCAM'ını kullanarak yakalamayı başardılar.

IC1284 gibi bulutsular, yeni yıldızların oluşması için gerekli yakıtı sağlayan devasa toz ve gaz bulutlarından oluşur. Fotoğrafta IC1284'ün kırmızı parıltısı, onu çevreleyen göz kamaştırıcı yıldızların varlığıyla daha da güçleniyor.

IC1284'e, görüntünün sağ alt köşesinde yer alan, NGC6589 ve NGC6590 olarak bilinen iki yansıma bulutsusu eşlik etmektedir. Emisyon bulutsularının aksine yansıma bulutsuları, yakındaki yıldızların yaydığı ışığı yansıtan yıldızlararası tozdan oluşur. Sonuç olarak bu bulutsular mavi renkte görünür.

Bir yansıma bulutsusu içindeki toz, yakındaki yıldızlardan gelen ışığın daha kısa, daha mavi dalga boylarını saçarak büyüleyici ve ruhani bir parıltı yaratır. Bu fenomen, kendi gökyüzümüzün mavi görünmesinin nedeni ile aynıdır.

Yeni yayımlanan bu görüntü, ESO tarafından düzenlenen Güney Galaktik Düzlem ve Bulge'nin VST Fotometrik H alfa Araştırması (VPHAS+) adı verilen daha büyük bir girişimin parçasıdır. VPHAS+ araştırması aracılığıyla gökbilimciler, nebulaları ve yıldızları görünür ışıkta inceleyerek yıldızların yaşam döngüsüne ilişkin daha derin bir anlayış elde etmeyi amaçlıyor.

Sonuç olarak ESO'nun en son fotoğrafı, uzayın enginliği ortasında parlayan varlığıyla büyüleyici bir kırmızı salma bulutsusu olan IC1284'ün büyüleyici güzelliğini gözler önüne seriyor.

Tanımlar:

– Emisyon Bulutsusu: Kendi ışığını yayan, parlak ve dağınık bir iyonize gaz bulutu.

- Yansıma Bulutsusu: Yakındaki yıldızların yaydığı ışığı yansıtan yıldızlararası toz bulutu.

– VLT: Çok Büyük Teleskop, Avrupa Güney Gözlemevi tarafından işletilen güçlü bir teleskop.

kaynaklar:

– Avrupa Güney Gözlemevi (ESO)

– Güney Galaktik Düzlem ve Tümgenin VST Fotometrik H alfa Araştırması (VPHAS+)