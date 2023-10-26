Horozlar Kendini Tanıma Yetenekleri Sergiliyor, Yeni Araştırma Bulguları

Almanya'daki Bonn Üniversitesi ve Bochum Üniversitesi'nden sinir bilimci ve psikologlardan oluşan bir ekip tarafından yürütülen yakın tarihli bir araştırma, horozların kendini tanıma yeteneklerine sahip olduğunu öne süren potansiyel kanıtlar sağladı. Araştırmacılar, horozların kendi görüntülerini başka bir horozunkinden ayırt edip edemediklerini belirlemek için aynaları içeren yeni deneyler tasarladılar.

Önceki araştırmalar saksağan, bazı maymunlar, filler ve yunuslar gibi yalnızca kendi kendini tanıma yeteneğine sahip seçilmiş sayıda hayvan türünü tanımlamıştı. Bu çalışmalar tipik olarak bir hayvanın yüzündeki veya vücudundaki bir işaretin aynadaki yansımasını gördüğünde verdiği tepkinin gözlemlenmesini içerir. Ancak birçok hayvanın bu tür testlere uygun uzuv veya uzantılara sahip olmadığı göz önüne alındığında, araştırmacılar alternatif yöntemler geliştirmek zorunda kaldı.

Horozlar davranış eğilimleri nedeniyle bu çalışmanın konusu olarak seçilmiştir. Horozların, yırtıcı hayvanlarla karşılaştıklarında sıklıkla öttükleri, rahatsız edilmeyen ortamlarda ise sessiz kaldıkları gözlemlenmiştir. Araştırma ekibi, kendini tanıma deneylerini yürütmek için bu özellikten yararlandı.

Deneyler sırasında tel örgüyle bölünmüş kapalı bir alana tek bir horoz yerleştirildi. Bazı denemelerde ağın diğer tarafına başka bir horoz yerleştirilirken bazılarında ise alan boş kaldı. Ayrıca bazı denemelerde ağa ayna yapıştırılarak arkasındaki horozun görüşü engelleniyordu. Potansiyel bir tehdidi ortaya çıkarmak için araştırmacılar bazı denemelerde şahin siluetini tavana yansıttılar.

Horozların davranışlarını ve seslerini inceleyen araştırma ekibi, ağın karşı tarafında başka bir horozun varlığının ötme olasılığını önemli ölçüde artırdığını keşfetti. İlginçtir ki bu tepki, horozun aynada kendi yansımasını görüp görmemesine bakılmaksızın gerçekleşti. Bu bulgu, horozların aynadaki görüntünün başka bir horoza ait olmadığını anladığını ve bir çeşit kendini tanımayı işaret ettiğini göstermektedir. Ayrıca çalışma, horozların çevrelerinin gerçekliğini belirlemek için işitsel veya koku sinyallerinden ziyade görsel ipuçlarına güvendiklerini öne sürüyor.

Bu çalışma, horozların bilişsel yeteneklerine ilişkin anlayışımıza katkıda bulunuyor ve hayvanlar aleminde bilinen öz farkındalık repertuarını genişletiyor. Bu alanda yapılacak daha fazla araştırma, farklı türler arasında kendini tanımanın evrimi ve gelişimine ışık tutabilir.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Kendini tanıma nedir?

Kendini tanıma, bireyin aynadaki yansımanın veya görüntünün aynı türün başka bir üyesinden ziyade kendisini temsil ettiğini algılama ve anlama yeteneğini ifade eder.

Hangi hayvanlar kendini tanımayı gösterdi?

Önceki araştırmalar, kendini tanıma yeteneğine sahip bazı hayvanların saksağanları, bazı maymunları, filleri ve yunusları içerdiğini göstermişti.

Bu çalışma için neden horozlar seçildi?

Horozlar, tehditlerle veya diğer horozlarla karşılaştıklarında farklı sesler (ötme) sergileme eğilimleri nedeniyle bu çalışmanın konusu olarak seçilmiştir.

Deneyler nasıl yürütüldü?

Deneyler, bir horozun tel örgüyle bölünmüş bir arenaya yerleştirilmesini içeriyordu. Ağın diğer tarafına başka bir horoz yerleştirildi veya boş bırakıldı. Bazı denemelerde ayna horozun görüşünü engelledi. Bazı durumlarda, potansiyel bir tehdit oluşturmak için tavana bir şahin silueti yansıtıldı.

Araştırmanın ana bulguları nelerdi?

Çalışma, aynada kendi yansımasını görüp görmediğine bakılmaksızın, ağın karşı tarafında başka bir horozun varlığından haberdar olan horozların ötme olasılıklarının daha yüksek olduğunu buldu. Bu, horozların bir çeşit kendini tanıma yeteneğine sahip olduğunu ve çevrelerinin gerçekliğini belirlemek için öncelikle görsel ipuçlarına güvendiklerini gösteriyor.