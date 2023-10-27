Horozlar Aynada Kendilerini Tanıyor mu? Yeni Bir Çalışma Işık Tutuyor

Bonn ve Bochum Üniversiteleri ile MSH Tıp Fakültesi Hamburg'dan araştırmacılar tarafından yürütülen çığır açıcı bir çalışma, kuş zekasına ilişkin geleneksel anlayışa meydan okuyor. Çalışmada tavuklarda öz farkındalığın araştırılması, özellikle horozlara ve onların aynada kendilerini tanıma yeteneklerine odaklanılması amaçlandı.

Geleneksel olarak hayvanlarda kendini tanımayı değerlendirmek için “İşaret Testi” kullanılmıştır. Ancak bu testin tutarsız sonuçlar vermesi, araştırmacıları ekolojik açıdan daha uygun bir yaklaşım aramaya yöneltti. Sonja Hillemacher ve Dr. Inga Tiemann, Prof. Dr. hc Onur Güntürkün ile birlikte daha uygun bir test tasarlamak için horozların doğal davranışlarını araştırmaya karar verdi.

Araştırmacılar, horozların arkadaşlarını potansiyel yırtıcı hayvanlara karşı uyarmak için alarm sesleri çıkardıkları gerçeğinden yararlanarak yenilikçi bir deney tasarladılar. Horozların bir ızgarayla ayrılarak birbirlerini görsel olarak algılayabilecekleri kontrollü bir ortam yarattılar. Simüle edilmiş bir yırtıcı tehdidi ortaya çıktığında, horozlar yalnız oldukları zamana kıyasla önemli ölçüde daha fazla sayıda alarm çağrısı yaptı.

Bu bulgulara dayanarak araştırmacılar, horozların kendi yansımalarını gördüklerinde alarm çağrılarıyla yanıt verip vermeyeceğini incelemek için test ortamına bir ayna eklediler. Şaşırtıcı bir şekilde horozlar çok daha az öttü; bu da kendi yansımalarını başka bir kuş olarak algılamadıklarını gösteriyordu.

Bu sonuçlar, horozların kendini tanıma yetenekleriyle ilgili önceki varsayımları çürütüyor. Sonja Hillemacher, horozların kendi yansımalarını tanıyabileceklerini, ancak yansıtılan varlığı tehdit edici olmayan bir varlık olarak yorumlayabileceklerini ve bunun da alarm çağrılarının azalmasına yol açabileceğini öne sürüyor.

Bu araştırma, davranış testlerinde bağlamsal olarak ilgili koşulların önemini vurgulamakta ve hayvan bilişi çalışmalarında perspektif ve metodolojide bir değişime teşvik etmektedir. Bilim insanları, hayvanların doğal davranışlarını ve ortamlarını dikkate alarak onların zekasına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkarabilir.

SSS:

S: “Not Testi” nedir?

“Mark Testi” hayvanlarda kendini tanımayı değerlendirmek için kullanılan geleneksel bir yöntemdir. Bir hayvanın üzerine yalnızca ayna yansımasıyla görülebilen renkli bir işaret konulmasını içerir. Hayvan, ayna aracılığıyla onunla etkileşime girerek işaretin farkındalığını gösteriyorsa, bu kendini tanıdığını gösterir.

Soru: Horozların öz farkındalığına ilişkin çalışmanın bulguları nelerdi?

Çalışma, horozların aynada kendi yansımalarını gördüklerinde, başka bir horoz gördüklerine kıyasla önemli ölçüde daha az alarm sesi çıkardıklarını buldu. Bu, horozların, onları tehdit edici olmayan varlıklar olarak algılamalarına rağmen yansımalarını tanıyabileceklerini gösteriyor.

S: Bu araştırma hayvan haklarını ve refahını nasıl etkiliyor?

Araştırma, davranış testlerinde hayvanların doğal davranışlarının ve ortamlarının dikkate alınmasının önemini vurguluyor. Hayvanların bilişini ve öz farkındalığını daha iyi anlayarak, özellikle çiftçilik ve araştırma gibi sektörlerde çeşitli türlerin refahının ve haklarının iyileştirilmesini savunabiliriz.