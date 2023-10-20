SpaceX Daha Hızlı Lansman Lisansı İçin Baskı Yapıyor

Özet: SpaceX, fırlatma lisansı sürecini hızlandırması için Federal Havacılık İdaresi'ne (FAA) baskı yapıyor. Şirketin Starship roketi ikinci uçuş testine hazır ancak nihai düzenleyici onayı bekliyor. SpaceX, Kasım ayının ilk yarısında fırlatmayı umuyor. Bu arada Virgin Galactic, altıncı görevini altı ay içinde 2 Kasım'da uçurmayı planlıyor. Küçük fırlatma şirketleri, SpaceX'in Falcon 9 görevleri için uyguladığı düşük fiyatlarla rekabet etmekte zorlanıyor. SpaceX'in pazardaki hakim konumu, küçük fırlatma endüstrisi üzerinde “son derece caydırıcı” bir etki yarattı. SpaceX, küçük uydular için kilogram başına 5,500 $ gibi düşük bir fiyata, özel küçük fırlatma araçlarının sunduğu fiyattan çok daha düşük bir fiyata, araç paylaşımlı fırlatma fırsatları sunuyor. Üç ABD şirketi, SpaceX, Blue Origin ve Virgin Galactic, ticari insanlı uzay uçuşu görevlerine yönelik yeni federal güvenlik düzenlemelerinin uygulanmasından önce öğrenme süresinin uzatılmasını talep etti. Federal düzenlemelere ilişkin 20 yıllık moratoryumun 1 Ocak'ta sona ermesi planlanıyor.

SpaceX, Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) daha hızlı fırlatma lisansı alma çabalarını yoğunlaştırıyor. Şirket, Starship roketinin ikinci uçuş testi için gerekli hazırlıkları tamamladı ancak nihai düzenleyici onayı bekliyor. Mümkün olan en erken lansman tarihi şu anda Kasım ayının ilk yarısıdır. Virgin Galactic ise 2 Kasım'da yapılması planlanan altı ay içindeki altıncı görevine hazırlanıyor.

Ancak küçük fırlatma şirketleri, SpaceX'in Falcon 9 görevleri için sunduğu düşük fiyatlarla rekabet etmekte zorluklarla karşılaşıyor. Sektör yöneticileri, SpaceX'in pazardaki hakim konumunun küçük fırlatma endüstrisi üzerinde önemli bir etki yarattığını ve onların fiyat konusunda rekabet etmelerini zorlaştırdığını belirtti. SpaceX şu anda küçük uydular için kilogram başına 5,500 $ gibi düşük bir fiyatla araç paylaşımı fırlatma fırsatları sunuyor. Bu fiyatlar başlangıçta kilogram başına 5,000 dolardan artmış olsa da, hala özel küçük fırlatma araçlarının sunduğu fiyatların çok altında kalıyor.

Buna ek olarak, SpaceX, Blue Origin ve Virgin Galactic adlı üç ABD şirketi, ticari insanlı uzay uçuşu görevlerine yönelik yeni federal güvenlik düzenlemelerinin uygulanmasından önce öğrenme süresinin uzatılmasını talep etmek üzere bir araya geldi. Federal düzenlemelere ilişkin mevcut 20 yıllık moratoryumun 1 Ocak'ta sona ermesi planlanıyor. Şirketler, sektörün henüz yeni güvenlik düzenlemelerini kabul edecek kadar olgunlaşmadığına inanıyor ve yeni bir güvenlik düzenlemesi oluşturmak için FAA ve diğer devlet kurumlarıyla birlikte çalışıyorlar. uzay taşımacılığı için çerçeve.

kaynaklar:

– Kaynak 1: Trevor Mahlmann/Ars Technica – https://arstechnica.com/science/2021/10/rocket-report-spacex-pushes-for-faster-launch-licensing/

– Kaynak 2: Uzay Haberleri – https://spacenews.com/small-launch-companies-struggle-with-falcon-9-prices/

– Kaynak 3: Ars – https://arstechnica.com/science/2021/10/the-rocket-report-an-ars-newsletter/