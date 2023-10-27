Hindistan, İnsan Derecelendirmeli Mürettebat Kapsülü için Kaçış Sistemini Başarıyla Test Ediyor

Hindistan, Gaganyaan uzay aracı için mürettebat kaçış sisteminin başarılı testiyle insanlı uzay uçuşu programında önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Cumartesi günü gerçekleştirilen uçuş testi, uzay aracını arızalı bir fırlatma aracından uzaklaştıracak roket motorlarını ve paraşütleri gösterdi.

Test sırasında Gaganyaan kapsülünün mürettebatsız bir versiyonu, tek aşamalı sıvı yakıtlı bir roketin üzerine fırlatıldı. Fırlatmadan yaklaşık bir dakika sonra iptal manevrası tetiklendi ve kapsül, iticiden ayrılarak denize paraşütle atladı. Hintli yetkililer, 1.1 milyar dolarlık Gaganyaan programının ilk önemli kilometre taşı olan test uçuşunun sonucundan çok heyecanlandılar.

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü başkanı Sreedhara Somanath, "Gaganyaan yolculuğuna, test aracı iptal dizisinin ilk lansmanıyla başladık ve bu, farklı koşullar altında birçok kez tekrarlanacak" dedi. Hindistan gelecek yıl fırlatma iptal sistemiyle ilgili daha fazla testin yanı sıra yörüngeye pilotsuz bir Gaganyaan görevi yapmayı planlıyor. Astronotları Gaganyaan uzay aracıyla alçak Dünya yörüngesine gönderme hedefi 2025'tir.

Mürettebat kaçış sisteminin başarılı testi, Hindistan'ın insanlı uzay uçuşu konusundaki tutkusu açısından ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır. Bu, ülkenin fırlatma ve geri dönüş senaryoları sırasında astronotların güvenliğini sağlama yeteneğini gösteriyor. Hindistan, kendi mürettebatlı uzay aracını geliştirerek kendisini uzay araştırmaları alanında önemli bir oyuncu olarak konumlandırıyor.

Gaganyaan uzay aracı nedir?

Gaganyaan uzay aracı, Hindistan'ın astronotları alçak Dünya yörüngesine taşımak için tasarlanmış ilk mürettebatlı uzay aracıdır.

Uçuş testi sırasında neler test edildi?

Uçuş testi, uzay aracını arızalı bir fırlatma aracından güvenli bir şekilde ayırmak için roket motorları ve paraşütler içeren mürettebat kaçış sistemine odaklandı.

Astronotların Gaganyaan uzay aracıyla yörüngeye gönderilmesinin zaman çizelgesi nedir?

Hintli yetkililer, 2025 yılına kadar astronotları Gaganyaan uzay aracıyla alçak Dünya yörüngesine göndermeyi hedefliyor. Bunun öncesinde, fırlatma iptal sistemi üzerinde daha fazla test ve pilotsuz bir Gaganyaan görevi yapılacak.