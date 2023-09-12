Mercan Resifleri Robotik Yardımla Canlandırılıyor

İklim değişikliği küresel olarak mercan resifleri için önemli bir tehdit oluşturuyor; artan sıcaklıklar ve asitlenme mercanların beyazlamasına ve ölümüne neden oluyor. Geleneksel mercan restorasyon çabaları, mercan parçalarının hasarlı resiflere nakledilmesi gibi yavaş ve maliyetli yöntemlere dayanıyordu. Ancak Batı Avustralya'daki Abrolhos Adaları'ndan deniz biyoloğu Taryn Foster, resiflerin canlanmasını hızlandıracak yeni bir yaklaşımı test ediyor.

Bayan Foster, mercan parçalarının küçük tıkaçlara aşılanmasını ve bunların kireçtaşı tipi betondan yapılmış kalıplanmış bir tabana yerleştirilmesini içeren bir sistem geliştirdi. Bu yöntem, yıllar süren kireçlenme büyümesini atlar ve mercanların hızla büyümesine olanak tanır. Şimdiye kadar, bu yeni habitatta farklı mercan türlerinin gelişmesiyle elde edilen sonuçlar umut verici.

Süreci daha da hızlandırmak için Bayan Foster, San Francisco merkezli mühendislik yazılımı firması Autodesk ile ortaklık kurdu. Autodesk araştırmacıları, insanlarla birlikte çalışan işbirlikçi robotları veya cobot'ları kontrol etmek için bir yapay zeka sistemi eğitti. Bu robotik kollar mercan parçalarını tohum tıkaçlarına aşılayabilir veya yapıştırabilir ve bunları tabana yerleştirebilir. Robotlar, mercan şekillerindeki değişiklikleri ele alma ve bunlarla nasıl başa çıkacaklarını bilme konusunda ustadır.

Ancak bu teknolojiyi laboratuvardan gerçek dünyaya taşımanın zorlukları var. Islak, canlı mercanların hassas bir şekilde işlenmesi gereklidir ve tuzlu suyun elektronik cihazlar üzerindeki aşındırıcı etkisi ele alınmalıdır. Ayrıca bu teknolojinin yüksek maliyeti de göz önünde bulundurulmalıdır. Bayan Foster'ın yeni kurulan şirketi Coralmaker, projenin finansmanına yardımcı olmak için, turizm endüstrisinin potansiyel bir müşteri olduğu karbon kredilerine benzer şekilde işleyen biyoçeşitlilik kredileri vermeyi planlıyor.

Mercan resiflerini restore etmeye yönelik diğer girişimler arasında, mercan larvalarının bozulmuş resiflere ekilmeden önce bir laboratuvarda yetiştirildiği mercan tohumlaması yer alıyor. Bilim insanları ayrıca daha dayanıklı "süper mercan"ın üremesini araştırıyor ve mercanları aşırı ısıdan korumak için jeo-mühendislik bulutları gibi radikal fikirleri değerlendiriyor. Buna ek olarak araştırmacılar, resiflerin sağlığını değerlendirmek ve balıkları çekmek için ses kullanıyor; resiflerin yenilenmesine yardımcı olmak için su altı hoparlörleri sağlıklı sesler çalıyor.

Mercan resiflerinin restorasyonu gibi karmaşık bir soruna her duruma uygun tek bir çözüm bulunmamakla birlikte, bu yenilikçi yaklaşımlar bu önemli ekosistemlerin hayatta kalması ve yeniden canlandırılması için umut sunmaktadır.

kaynaklar:

– The Guardian: Adrienne Murray tarafından “İklim değişikliği antik hazinelere yönelik 'en önemli tehdit'”

– Autodesk.com