Kromatografi Teknolojisindeki Gelişmeler: Zhuoheng Zhou ile Bir Söyleşi

Kromatografi alanında enstrümantal ve kolon teknolojilerinin geliştirilmesinde ön sıralarda yer alan, Belçika'daki Vrije Universiteit Brussel'de araştırmacı olan Zhuoheng Zhou ile konuşma fırsatı bulduk. Çalışmaları öncelikle yeni biyofarmasötik yöntemler ve proteomiklerde kromatografinin uygulamalarını keşfetmeye odaklanmaktadır. Ayrıca Zhou, polimer monolitik kılcal kolonların tasarımına yardımcı olacak bir protokol geliştirmeye çalışıyor.

Zhou'nun kimya dünyasına yolculuğu, bu alanda kapsamlı bir eğitim aldığı Xiamen Üniversitesi'nde başladı. Bunu takiben Singapur Ulusal Üniversitesi Çevre Araştırma Enstitüsü'nde analitik kimya alanında yüksek lisans eğitimine devam etti. Kromatografiye olan tutkusuyla motive olan Zhou, daha sonra Sebastiaan Eeltink ve Gert Desmet'in rehberliğinde doktora araştırmacısı olarak Vrije Universiteit Brussel'deki Biyo-Analitik Ayırma Bilimi (BASS) grubuna katıldı.

Şu anda Zhou, UHPLC enstrümantasyonu ve mikrokolon teknolojisi etrafında dönen doktora sonrası araştırmalarla ilgilenmektedir. Araştırma ilgi alanları çevresel analiz, biyofarmasötik karakterizasyon ve proteomik profil oluşturma gibi çeşitli alanları kapsamaktadır. Zhou, bu alanları araştırarak, bu önemli alanlarda pratik uygulamaları olan en ileri kromatografi tekniklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

SSS:

S: Kromatografi nedir?

C: Kromatografi, bileşenleri sabit faz ve hareketli faz olmak üzere iki faz arasında dağıtarak karışımları ayırmak ve analiz etmek için kullanılan bir laboratuvar tekniğidir.

S: Biyofarmasötik yöntemler nelerdir?

C: Biyofarmasötik yöntemler, proteinler, peptitler, antikorlar veya nükleik asitler gibi biyolojik kaynaklardan türetilen çeşitli terapötik tedavi türlerini ifade eder.

S: Proteomik profil oluşturma nedir?

C: Proteomik profil oluşturma, biyolojik bir numunede bulunan tüm protein setinin tanımlanmasını ve analizini içerir ve çeşitli biyolojik süreçler ve hastalıklar hakkında değerli bilgiler sağlar.

kaynaklar:

– Vrije Universiteit Brussel: [URL]

– Xiamen Üniversitesi: [URL]

– Singapur Ulusal Üniversitesi: [URL]