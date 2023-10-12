'Ateş Çemberi' Güneş Tutulması: Beklemeye Değer Bir Manzara

Bu hafta sonu "ateş çemberi" olarak da bilinen halkalı güneş tutulması, buna tanık olacak kadar şanslı olanlar için hayranlık uyandıran bir manzara olacak. Batı Pensilvanya'da görülemese de bu tutulma, gökyüzü açık olanlar için yine de harika bir manzara olacak. Ne yazık ki Cumartesi günü bulut ve yağmurun görüş mesafesini kısıtlaması bekleniyor.

Ay güneşten daha küçük göründüğünde halkalı bir tutulma meydana gelir ve kararan ayın etrafında bir güneş ışığı halkası oluşur. Bu nedenle sıklıkla “ateş çemberi” olarak anılır. Bununla birlikte, ay ve güneşin kabaca aynı boyutta olduğu ve güneşin tamamen engellendiği tam güneş tutulmasından farklı olarak, ay asla güneşi tamamen örtmez.

Neyse ki Batı Pensilvanya'da yaşayanlar için 8 Nisan 2024'te bir tam güneş tutulmasına tanık olmak için bir fırsat daha olacak. Bu nadir olay kesinlikle planlanmaya değer çünkü Ay'ın Güneş'i tamamen gizlemesine tanık olma şansı sunuyor. Bu hafta sonu gerçekleşecek tutulmaya Amerika Birleşik Devletleri genelinde nerede şahit olabileceğinizi öğrenmek için NASA'nın sağladığı haritaya başvurabilirsiniz.

kaynaklar:

-NASA