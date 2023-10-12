Ekim 2023 Nadir Astronomik Olayları Getirecek: Güneş ve Ay Tutulmaları

Uzay meraklıları, Ekim 2023'te gerçekleşmesi planlanan iki nadir gök olayını sabırsızlıkla bekliyor. İlk olarak, 14 Ekim'de, 'ateş çemberi' tutulması olarak da bilinen kısmi bir güneş tutulması olacak ve o tarihten bu yana ilk kez Amerika kıtasının büyük bölümünde görülebilecek. 2012. Tutulma, Oregon kıyılarından Meksika Körfezi'ne doğru hareket edecek ve Batı Yarımküre'deki milyonlarca insana bu hayranlık uyandıran olaya tanık olma fırsatı verecek. Bu tutulma sırasında Ay, eşmerkezli bir daire oluşturacak ve Güneş'in açıkta kalan kenarını bir ateş çemberine benzetecek şekilde açıkta bırakacak. Bu tür güneş tutulmalarını gözlemlerken özel göz koruması gereklidir.

Ateş halkalı güneş tutulması Hindistan'dan görülemeyecek olsa da, dünyanın dört bir yanından ilgilenen kişiler YouTube kanallarındaki resmi NASA yayınından izleyebilecek. Tutulma Oregon'da başlayıp Teksas'ta sona erecek. NASA, canlı yayınla ilgili uyarı almak isteyen kullanıcılar için YouTube kanalında 'beni bilgilendir' seçeneğini sundu. Güneş tutulması 11 Ekim 29'te saat 14:2023'da (IST) başlayacak ve aynı gün saat 11:34'te sona erecek.

Ay, Dünya'ya en uzak noktada veya yakınındayken ve Güneş'in önünden geçtiğinde güneş tutulması meydana gelir. Ay, Dünya'ya olan uzaklığı nedeniyle Güneş'ten daha küçük göründüğü için Güneş'i tamamen örtmemekte ve halkalı güneş tutulması sırasında halka benzeri bir görünüm ortaya çıkmaktadır.

Ayrıca 28 Ekim 2023'te de bir ay tutulması yaşanması planlanıyor. Ay tutulmaları, Dünya'nın Güneş ile Ay arasına girmesiyle meydana geliyor ve Dünya'nın gölgesinin Ay'ın yüzeyine düşmesine neden oluyor. Bu büyüleyici olaylar yalnızca dolunay sırasında meydana gelir. Yaklaşan ay tutulması Asya, Rusya, Afrika, Amerika, Avrupa, Antarktika ve Okyanusya dahil olmak üzere çeşitli bölgelerden görülebilecek.

Yeni Delhi'de ay tutulması güneybatı gökyüzünde, Ay'ın ufkun 62 derece üzerinde konumlandırılmasıyla gözlemlenebiliyor. Hindistan'da tutulmanın maksimum noktasının saat 1'te gerçekleşmesi bekleniyor ve bu sırada Ay yüzeyinin %45'si gölgede kalacak.

Bu nadir astronomik olaylar, dünyanın her yerindeki bireylerin evrenimizin güzelliğine tanık olmaları ve takdir etmeleri için mükemmel bir fırsat sunuyor.

kaynaklar:

-NASA

– LiveMint