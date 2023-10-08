Nadir Bir Gösteri: Gökyüzünü Güzelleştiren Halkalı Güneş Tutulması

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gökyüzü gözlemcileri, büyüleyici bir gök olayı olan halkalı güneş tutulmasına heyecanla hazırlanıyorlar. Bu eşsiz olay, Ay'ın Güneş'in %90'ını gizleyerek, Güneş'in dış kenarında bir ateş çemberini andıran muhteşem, parlak bir daire bırakmasıyla nefes kesen bir görüntü sunacak.

14 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek bu halkalı tutulma Kuzey, Orta ve Güney Amerika'nın bazı kısımlarında görülebilecek. Zirve izleme alanının yolu, ABD'nin batısı boyunca, Kuzeybatı Pasifik'in aşağı kısmından Meksika Körfezi'ne kadar çapraz olarak geçecektir. Tutulmanın doğrudan yolunda olacak kadar şanslı olan izleyiciler, hayranlık uyandıran ateşli bir dış halka bırakırken ayın güneşin merkezini karartmasına tanık olacaklar.

Tamlık yolunun dışında olanlar için bile kısmi bir tutulma yine de büyüleyici bir manzara sunacaktır. Parçalı tutulmanın boyutu, izlenen konuma bağlı olarak değişecek. Örneğin Michigan, güneşin yaklaşık %30'unun ay tarafından gizlenmesine tanık olacak ve bu da büyüleyici bir "hilal güneşi" etkisine neden olacak.

Tutulmanın zamanlaması konuma bağlı olarak değişecek ve kısmi tutulma penceresi 11:45 ET civarından 2:30'a kadar çalışacak. Belirli şehirlerdeki tutulmanın tam zamanını doğru bir şekilde belirlemek için Eclipse2024.org web sitesi bir "tutulma simülatörü" sunuyor.

Etkinliğe bizzat tanık olamayan izleyiciler için NASA, tutulmayı YouTube sayfasından canlı olarak yayınlayacak. Tutulma sırasında dikkatli olmak ve uygun göz koruması kullanmak çok önemlidir. Tutulmayı doğrudan izlemek veya özel tutulma gözlükleri veya güneş filtreleri olmadan kamera, dürbün veya teleskop kullanmak gözlere ciddi şekilde zarar verebilir.

14 Ekim'deki halkalı tutulma, 8 Nisan 2024'teki daha da olağanüstü bir güneş olayının habercisi oluyor. Bu tam güneş tutulması sırasında Michigan, %99 kapsama alanı yaşayacak ve tamlık yoluna sürüş mesafesinde olacak.

Evrenin harikalarına hayran kalmaya hazırlanın ve bu haftaki halkalı güneş tutulmasını takviminize işaretleyin. Bu gök manzarası sırasında gözlerinizi korumak için NASA onaylı tutulma gözlüklerine veya güneş filtrelerine sahip olduğunuzdan emin olun.

Kaynak: NASA, GreatAmericanEclipse.com, Eclipse2024.org

Tanımlar:

– Halkalı güneş tutulması: Ayın, güneşin merkez bölgesini gizlediği ve güneşin dış kenarının parlak, mükemmel bir dairesini görünür bıraktığı bir tür güneş tutulması.

– Bütünlük yolu: Ayın güneşle mükemmel bir şekilde hizalandığı ve bunun sonucunda güneş ışınlarının tamamen engellendiği Dünya üzerindeki bölge.

– Göksel olay: Gökyüzünde meydana gelen ve genellikle astronomik olaylarla ilgili bir olay.