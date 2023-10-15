Muhteşem “Ateş Çemberi” Tutulması Amerika Kıtasındaki Kalabalıkları Memnun Ediyor

Amerika kıtasındaki milyonlarca insan nadir görülen bir “ateş çemberi” güneş tutulmasıyla karşılaştı. Ay yerine oturdu ve güneşin dış kenarındaki parlak daire dışında her şeyi kapattı. Tutulmanın dar yolu boyunca heyecanlı kalabalıklar toplandı; bazıları gösteriyi izlemek için kutu projektörler, teleskoplar ve özel gözlükler kullandı. Çocuklar heyecanla ıslık çalıyor, yetişkinler ise hayranlıkla kollarını kaldırıyordu. Bitki satan satıcılar ay ile güneş arasındaki dansı gözlemlediler ve değişen güneş ışığının oluşturduğu eşsiz gölgelerin tadını çıkardılar. İnsanlar, Dünya döndükçe değişen sıcaklıklar ve ağırlık hissi yaşadılar. Gözlerini korumak için koyu renkli volkanik cam kullanmış olabilecek eski Maya gökbilimcileri için tutulmalara "kırık güneş" adı veriliyordu.

Tam güneş tutulmasından farklı olarak ateş halkalı tutulma, güneşi tamamen örtmez. Ay, Dünya ile Güneş arasında hizalanırken parlak, alev alev bir sınır görünür olmaya devam ediyor. Tutulma toplamda 2 1/2 ila 3 saat sürdü; ateş halkası kısmı ise konuma bağlı olarak 3 ila 5 dakika sürdü. Tutulma yolu Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Belize, Honduras, Nikaragua, Kosta Rika, Panama, Kolombiya ve Brezilya dahil olmak üzere birçok ülkeyi geçti. NASA ve diğer gruplar, şahsen tanık olamayanlar için olayı canlı yayınladı.

Meraklılar, mümkün olan en iyi manzarayı elde etmek için Utah'taki Bryce Canyon Ulusal Parkı gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin ücra köşelerine seyahat etti. Tutulma, New Mexico'nun Albuquerque kentinde düzenlenen uluslararası balon şenliğiyle aynı zamana denk geldi ve seyircilere çifte ziyafet yaşattı. İnsanlar tutulmayı izlerken birlik ve huşu hissini dile getirerek, bunu hayatta bir kez yaşanacak bir deneyim olarak nitelendirdiler.

Tutulma, yolu üzerindeki küçük kasaba ve şehirlere heyecan getirdi, ancak bazılarının hava durumu ve ziyaretçi akını konusunda endişeleri vardı. Aralıklı bulut örtüsüne rağmen Eugene, Oregon ve güney Kolombiya'daki insanlar hâlâ bu olaya hayret ediyorlardı. Kolombiya Bilim Bakanı, bilimi yaşam boyu bir arayış olarak teşvik etmek için çocuklara bu tür anlarla ilham vermenin önemini vurguladı.

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