Kuzey Amerika'daki Kısmi Halkalı Tutulma'ya Hazır Olun

Ontaryalılar 14 Ekim'de yaklaşık iki saat sürecek kısmi halkalı bir tutulma yaşayacaklar. Bu olay sırasında Ay, Güneş'e yaklaşarak onu daha küçük gösterecek ve gökyüzünde bir "ateş çemberi" oluşturacaktır. Tam tutulma Güneş'i tamamen kaplarken, kısmi halkalı tutulma yalnızca kısmen kaplar.

Tutulma sırasında en karanlık gökyüzü Pasifik Okyanusu'ndan başlayarak ABD'nin batı kıyısında görülecek. Vancouver, güneşin yaklaşık yüzde 79'unun ayın gölgesi tarafından kaplandığına tanık olacak. Toronto'da güneşin yaklaşık yüzde 27'si örtülecek ve en yüksek kapsama alanı yaklaşık 1:XNUMX'te gerçekleşecek.

Tutulmaların çevre ve atmosfer üzerinde etkisi olabilir. Kanada Uzay Ajansı'nın Uzay Astronomi ve Gezegen Keşif Görevleri yöneticisi Pierre Langlois, geçen bir tutulmanın mini bir gece yarattığını ve yaban hayatının gece olduğunu algılayarak uyanmasına neden olduğunu açıklıyor.

Birçok insanın amatör astronomiye olan ilgisinin artması, tutulmayı izleyen güneş gözlüklerinin ve diğer sertifikalı görüntüleme ekipmanlarının satışında artışa yol açtı. Ancak halkalı tutulma sırasında güneşe doğrudan bakmanın güvenli olmadığını unutmamak gerekir. Sıradan güneş gözlükleri yeterli koruma sağlamaz ve uygun ekipman olmadan güneşe bakmak ciddi göz yaralanmalarına neden olabilir.

Sertifikalı görüntüleme ekipmanınız yoksa, kendi projektörünüzü oluşturmak tutulmayı deneyimlemenin güvenli bir yoludur. Uygun koruma olmadan asla güneşe doğrudan bakmamayı unutmayın.

Bir sonraki tam tutulma 8 Nisan 2024'te gerçekleşecek. Meksika, ABD ve doğu Kanada'dan geçecek.

kaynaklar:

– Toronto Üniversitesi Dunlap Astronomi ve Astrofizik Enstitüsü

– Kanada Uzay Ajansı

-NASA

Tanımlar:

– Parçalı Halkalı Tutulma: Ayın Güneş’e yaklaşarak daha küçük görünmesi ve gökyüzünde bir “ateş halkası” oluşması.

– Tam Tutulma: Ayın güneşi tamamen kaplaması.

– Tutulma izleme güneş gözlükleri: Güneş tutulmaları sırasında gözleri korumak için tasarlanmış özel amaçlı güneş gözlükleri.