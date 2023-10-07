İzlenecek Yaklaşan Gök Olayları: Halkalı Tutulma ve Tam Güneş Tutulması

Önümüzdeki birkaç ay boyunca iki olağanüstü gök olayı Amerika kıtasındaki izleyicileri büyüleyecek. 14 Ekim 2023'te "ateş çemberi" şeklinde halkalı güneş tutulması, 8 Nisan 2024'te ise tam güneş tutulması yaşanacak. Her iki olay da Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girmesiyle meydana gelecek ve izleyicilere muhteşem bir görüntü sunacak. .

Tam güneş tutulması, tamlık vaadi nedeniyle daha fazla ilgi çekerken, halkalı tutulmanın güzergahı üzerindeki alanlara da artan bir ilgi var. Araba paylaşım sitesi Turo, halkalı tutulmanın yolu üzerinde bulunan Oregon, New Mexico ve Teksas gibi büyük şehirlerde araba rezervasyonlarında bir artış olduğunu fark etti. Benzer şekilde Booking.com, halkalı tutulmanın yolundaki en büyük ABD şehri olan San Antonio, Teksas için yapılan aramalarda artış olduğunu bildirdi.

Oregon kıyısında başlayıp Teksas'ta sona eren halkalı tutulma sırasında Ay, Güneş yüzeyinin %90'ından fazlasını kaplayacak ve koruyucu gözlüklerle bakıldığında "ateş çemberi" etkisi yaratacak. Tutulmanın yolu Orta ve Güney Amerika'dan geçerek gün batımında Atlantik Okyanusu üzerinde sona eriyor.

Tam güneş tutulması kadar karanlık olmasa da halkalı tutulma bazı benzersiz gözlemler sunuyor. Profesör Mark Littmann, gökyüzünün alışılmadık renklere bürünebileceğini ve hafif bir serinlik etkisi olabileceğini öne sürüyor. Bu etkinlik, tutulma izlemenin somut örneği olarak selamlanan, merakla beklenen 2024 tam güneş tutulması için bir ön izleme görevi görüyor.

Halkalı bir tutulmayı izlemek ender rastlanan bir fırsat çünkü bitişik Amerika Birleşik Devletleri üzerinde bir sonraki tutulma 2046'ya kadar gerçekleşmeyecek. Tutulmanın yolunda olup net bir görüş elde edenler için "ateş çemberi"ni görmek, Güneş tutulmasının büyüleyici bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. evrendeki yerimiz.

Tutulan güneşin geniş açılı fotoğraflarını çekmek isteyen fotoğrafçılar için, Bryce Canyon Ulusal Parkı ve Grand-Staircase Escalante Ulusal Anıtı dahil olmak üzere Utah'ın milli parkları ideal yerlerdir. Ancak Monument Valley gibi Navajo Kabile Parkları, kutsal önemleri nedeniyle halkalı tutulma sırasında kapalı olacak.

New Mexico'da hem Albuquerque hem de Roswell, halkalı tutulmayı gözlemlemek için mükemmel görüş noktaları sunuyor. Bu şehirlerde izleyiciler, olayı yüksek irtifadan deneyimleyerek benzersiz bir bakış açısı elde edebiliyor.

Yaklaşan bu göksel olaylar, gezginlere ve astronomi meraklılarına evrenin güzelliğine ve harikasına gerçekten dikkat çekici bir şekilde tanıklık etme şansı sunuyor.

Tanımlar:

– Halkalı tutulma: Ay, güneşin merkezini kapladığında ve kenarlarında güneş ışığının bir halkasını görünür bıraktığında meydana gelen bir tür güneş tutulması.

– Tam güneş tutulması: Ay'ın güneşi tamamen kapatarak Dünya'ya gölge düşürdüğü güneş tutulması türüdür.

kaynaklar:

– CNN: https://www.cnn.com/travel/article/annular-solar-eclipse-2023-destinations/index.html