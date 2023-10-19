Bilim İnsanları Büyük Maymun ve İnsan Evrimindeki Anahtar Fosil Yüzünü Yeniden Oluşturdu

Amerikan Doğa Tarihi Müzesi, Brooklyn College ve Katalan Paleontoloji Enstitüsü Miquel Crusafont'tan bilim insanları, büyük maymun ve insan evrimi araştırmalarında önemli bir fosil olan Pierolapithecus catalaunicus'un yüzünü başarıyla yeniden inşa etti.

Yaklaşık 12 milyon yıl önce yaşamış bir tür olan Pierolapithecus catalaunicus, hominid evriminin mozaik yapısını anlamak açısından büyük önem taşıyor. İyi korunmuş bir kafatası ve kısmi iskeletten bilinen birkaç türden biridir ve hominid aile ağacındaki yeri ve biyolojisi hakkında değerli bilgiler sağlar.

Pierolapithecus'un önceki anlayışı, ağaç dalları arasında asılı kalma ve hareket etme adaptasyonlarını geliştirmeden önce dik bir vücut planına sahip olduğunu ileri sürüyordu. Ancak kafatasının hasar görmesi nedeniyle evrimsel konumuna ilişkin tartışmalar devam etti.

Bu soruları yanıtlamak için bilim insanları, Pierolapithecus'un kafatasını sanal olarak yeniden yapılandırmak için CT taramalarını kullandı ve onu diğer primat türleriyle karşılaştırdı. Ayrıca maymun yüz yapısının temel özelliklerinin evrimini de modellediler. Bulgular, Pierolapithecus'un hem fosilleşmiş hem de yaşayan büyük maymunlarla genel yüz şekli ve boyutu açısından benzerlikler paylaştığını, ancak aynı zamanda diğer Orta Miyosen maymunlarında bulunmayan farklı yüz özelliklerine sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Sonuçlar Pierolapithecus'un büyük maymun ve insan ailesinin en eski üyelerinden birini temsil ettiği fikrini destekliyor. Evrimsel modelleme, Pierolapithecus'un kafatasının şekil ve boyut olarak yaşayan büyük maymunların ve insanların evrimleştiği atasal forma daha yakın olduğunu gösterdi. Bulgular ayrıca "küçük maymunlar" olan şebeklerin ve siamangların atalarına kıyasla boyutlarının küçüldüğünü gösteriyor.

Bu çalışma, büyük maymunların ve insanların evrimini daha iyi anlamak için iyi korunmuş fosillerin yeniden yapılandırılması ve analiz edilmesinin önemini vurgulamaktadır. Bilim insanları, Pierolapithecus gibi eski türlerin biyolojisi ve fiziksel özellikleri hakkında bilgi edinerek kendi evrim tarihimize dair anlayışımızı daha da geliştirebilirler.

kaynaklar:

– Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri, 16 Ekim 2023

– Amerikan Doğa Tarihi Müzesi, Brooklyn College ve Katalan Paleontoloji Enstitüsü Miquel Crusafont.