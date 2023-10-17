Nükleer Saatler: Son Derece Hassas Zaman İşleyişine Doğru Bir Adım

Uluslararası bir fizikçi ekibi, nükleer geçişe dayalı son derece hassas bir saat geliştirme konusunda ilerleme kaydetti. ABD'deki Argonne Ulusal Laboratuvarı'ndan Yuri Shvyd'ko liderliğindeki ekip, skandiyum-45'te nükleer geçişin rezonans uyarımını başarıyla gerçekleştirdi. Bu geçiş, mevcut atom saatlerinden çok daha yüksek doğrulukta bir nükleer saat yaratma potansiyeline sahip.

Saatler sabit bir frekans üreten bir osilatöre dayanır. Atom saatleri için sezyum atomlarından yayılan mikrodalga radyasyonunun frekansı kullanılır. Ancak nükleer geçişler daha da doğru saatlerin mümkün olmasını sağlıyor. Çekirdekler atomlardan daha kararlı ve kompakttır, bu da nükleer saatleri gürültüye ve girişime karşı daha az duyarlı hale getirir.

Nükleer saatler yaratmanın zorluklarından biri, nükleer geçişle rezonans yapan tutarlı radyasyon üretmektir. X-ışını serbest elektron lazerlerinin (XFEL'ler) gelişmesiyle birlikte Shvyd'ko, nükleer saat osilatörleri için doğrudan foton uyarımının artık mümkün olduğunu belirtiyor. Ekip, son derece dar bir bant genişliğine sahip olan skandiyum-12.4'teki 45 keV geçişine odaklandı. X-ışınlarının yalnızca küçük bir kısmı çekirdekleri rezonans olarak uyarabilirken, rezonans dışı X-ışınları önemli derecede dedektör gürültüsü yaratır.

Ekip, bu sorunu çözmek için Almanya'daki Avrupa XFEL tesisinde deneyler gerçekleştirdi. Skandiyum-45'ten oluşan bir folyo hedefe X-ışını darbeleri ateşlediler ve ardından rezonans uyarım sinyalini ölçmek için hedefi hızla kaldırdılar. Gelen ışık darbelerinin frekansını tarayarak rezonansın oluştuğu frekansı tam olarak tespit edebildiler.

Sonuçlar, geçişin enerjisinin önceki en iyi değerden iki kat daha küçük bir belirsizlikle ölçülebileceğini gösterdi. Daha fazla iyileştirme yapılabilirse, nükleer saatler her 1 milyar yılda bir 300 saniye içinde doğru sonuç verebilir. Bu teknolojinin ultra yüksek hassasiyetli spektroskopi, nükleer saat teknolojisi ve ileri düzey metroloji için heyecan verici etkileri vardır.

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