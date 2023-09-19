Yeni Keşif Pembe Elmas Bulma İpuçlarını Ortaya Çıkarıyor

Avustralya'daki Curtin Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir araştırma, Dünya yüzeyinde pembe elmasların oluşumu için gerekli olan üçüncü bir bileşeni belirledi. Çalışma, Batı Avustralya'nın Argyle yanardağlarındaki elmas bakımından zengin kayalara odaklandı ve bunların bileşimlerini analiz etmek için lazer ışınları kullanıldı. Bulgular, karbon ve çarpışan tektonik plakalardan kaynaklanan kuvvetlere ek olarak, pembe elmasların varlığının yüz milyonlarca yıl önce kıtaların parçalanması sırasında gerilmiş kıtalara ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.

Bu eksik bileşenin keşfi, yeni pembe elmas yataklarının küresel olarak aranması açısından önemli sonuçlar doğurabilir. Baş araştırmacı Dr. Hugo Olierook, kara kütleleri gerildiğinde, yer kabuğunda boşluklar oluştuğunu ve elmas taşıyan magmanın yüzeye çıkmasına izin verdiğini açıkladı. Araştırmanın gerçekleştirildiği Argyle bölgesi, eski bir süper kıtanın parçalanması sonucu oluşmuş.

Dr. Olierook ayrıca kara kütlelerinin çarpışmasının hasarlı bir alan veya hiçbir zaman tamamen iyileşmeyecek bir “yara izi” yarattığını ve pembe elmasların bu yaralı bölgelerde bulunabileceğini açıkladı. Derin karbon, kıtasal çarpışma ve gerilme mevcut olduğu sürece yeni pembe elmas kaynaklarının keşfedilmesinin mümkün olabileceğini belirtti.

Bu heyecan verici keşfe rağmen, yeni pembe elmas yataklarının yerini tespit etmek zor olmayacak. Elmas yataklarının çoğu, tarihsel olarak, ana volkanların yüzeyde açığa çıktığı antik kıtaların ortasında bulunmuştur. Argyle bölgesi ise genellikle kum ve toprakla kaplı iki antik kıtanın birleşim noktasında yer alıyor. Bu, Avustralya dahil, keşfedilmemiş pembe elmas taşıyan yanardağların bulunma ihtimalinin olduğu anlamına geliyor.

Nature Communications dergisinde yayınlanan araştırma, pembe elmasların oluşumunun ardındaki jeolojik süreçlere ışık tutmanın yanı sıra elmas endüstrisi için de değerli bilgiler sağlıyor. Pembe elmaslar nadir ve çok imrenilen mücevherlerdir; Argyle yanardağı dünya arzının %90'ından fazlasını üretmektedir. Oluşumları için gerekli koşulları anlamak, gelecekteki arama çalışmalarına yol gösterebilir ve potansiyel olarak bu değerli taşların yeni kaynaklarının keşfedilmesine yol açabilir.

kaynaklar:

– “Dünyanın en büyük pembe elmas kaynağı bulundu” – Nature Communications