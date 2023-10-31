Yeni Araştırma Kivi ve Arıları Korumak İçin Doğanın Ninjalarından Yararlanıyor

Kivi bilim adamları, doğanın ninjalarını (faj biyokontrollerini) kullanarak tarım sektöründeki tehlikeli patojenlerle mücadele etmek için çığır açan bir çözüm araştırıyorlar. 'Doğanın ninjaları' terimi, Canterbury Üniversitesi'nde kıdemli öğretim görevlisi olan Dr. Heather Hendrickson tarafından, yararlı bakterilere zarar vermeden özellikle zararlı bakterilere saldıran virüsleri tanımlamak için icat edildi. Genellikle geniş bir aktivite spektrumuna sahip olan antibiyotiklerin aksine, fajların sınırlı bir konakçı aralığı vardır, bu da onları patojenlerle mücadelede oldukça hedefli ve etkili kılar.

Öncü bir çalışma kapsamında, Dr. Hendrickson'un disiplinler arası araştırma ekibi, temel tarımsal patojenlerle mücadele etmek için faj "kokteylleri" geliştirmek üzere 8.9 Ticaret, Yenilik ve İstihdam Bakanlığı Çalışma Fonu'ndan 2023 milyon dolar ödül aldı. Girişimler öncelikle kivi asma kanseri (Psa) ve bal arılarını etkileyen Amerikan Yavru Çürüklüğü virüsüyle mücadeleye odaklanıyor.

Faj kullanmanın avantajı, organizmanın sağlığı için gerekli olan diğer mikroorganizmaları korurken, hedeflenen patojenleri spesifik olarak enfekte etme yeteneklerinde yatmaktadır. Örneğin, bir bal arısına bir faj uygulanırsa, arının faydalı bağırsak bakterilerini etkilemeden spesifik patojene doğrudan saldıracaktır. Bu hassas hedefleme mekanizması, korunan organizmanın genel sağlığının bozulma riskini en aza indirir.

Faj biyokontrolünün kullanılmasının Yeni Zelanda'nın tarım sektörü için önemli etkileri vardır. Araştırmacılar, kişiye özel faj çözümleri geliştirerek, çevre bilincini teşvik ederken gıda endüstrisinde üretkenliği ve güvenliği artırmayı umuyor. Ayrıca proje, imalat biyoendüstrisini güçlendirmeyi, yüksek vasıflı işler yaratmayı ve küresel pazarlara erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Araştırma işbirliği; Otago Üniversitesi, Bitki ve Gıda Araştırmaları, Cawthron Enstitüsü, BioSouth Ltd ve Yeni Zelanda Arıcılık gibi saygın kurumları içermektedir. Maori bilim adamları ve araştırmacıları tarafından yönetilen yerli bakış açıları, özellikle birincil sektördeki Maori liderliğindeki işletmelerin yaygınlığı göz önüne alındığında, projenin taiao (çevre) üzerindeki etkilerine ilişkin değerli bilgiler sağlıyor.

Bu çabanın uzun vadeli vizyonu tarım sektörünün ötesine uzanıyor. Dr. Hendrickson, fajların tarımda güvenli bir şekilde kullanılması için gerekli altyapı ve uzmanlığın oluşturulmasıyla platformun, gıda üretimine yönelik ortaya çıkan tehditleri ele alacak ve hatta tıbbi açıdan önemli insan patojenlerini hedef alacak şekilde genişletilebileceğine inanıyor. Bu araştırma, çeşitli endüstrilerde hastalık kontrolü ve biyogüvenliğin geleceği için heyecan verici olanaklar sunuyor.

Proje, aralarında cömertçe toprak örnekleri sağlayan arıcıların da bulunduğu paydaşlardan şimdiden destek aldı. Bir minnettarlık göstergesi olarak araştırmacılar, keşfedilen fajlara katkıda bulunanların isimlerini verdiler; bazılarının isimleri Dame Jacinda Ardern, Sir Ashley Bloomfield ve hatta arıcıların kendileri gibi tanınmış şahsiyetlerin isimleriyle verildi.

Doğanın ninjalarının gücünden yararlanan Yeni Zelanda, tarımda hastalık kontrolünde devrim yapmak, hayati ekosistemleri korumak ve potansiyel olarak insan patojenleriyle mücadelede yeni yaklaşımların önünü açmak için iyi bir konuma sahiptir.

FAQ

Faj biyokontrolleri nelerdir?

Faj biyokontrolleri, organizmalardaki zararlı bakterileri özel olarak hedef alan ve onlara saldıran virüslerdir ve hastalık kontrolüne oldukça hedefli bir yaklaşım sunar.

Fajların antibiyotiklerden farkı nedir?

Hem zararlı hem de faydalı bakterilere zarar verebilen antibiyotiklerin aksine, fajların sınırlı bir konakçı aralığı vardır ve bu onların yararlı mikroorganizmaları etkilemeden belirli patojenleri hedeflemesine olanak tanır.

Araştırmacılar hangi patojenleri hedef alıyor?

Araştırma öncelikle kivi asma kanseri (Psa) ve bal arıları için tehdit oluşturan Amerikan Yavru Çürüklüğü (AFB) virüsüyle mücadeleye odaklanıyor.

Bu araştırmanın potansiyel etkisi nedir?

Araştırma, imalat biyoendüstrisini güçlendirirken, yüksek vasıflı işler yaratırken ve çevreye duyarlı küresel pazarlara erişimi kolaylaştırırken, tarım sektöründe üretkenliği ve güvenliği artırma potansiyeline sahiptir. Ayrıca, bu araştırmanın gıda üretiminde ortaya çıkan tehditlerle mücadelede ve hatta insan patojenlerini hedef almada etkileri olabilir.

Araştırma işbirliğine kimler katılıyor?

İşbirliği, Canterbury Üniversitesi, Otago Üniversitesi, Bitki ve Gıda Araştırmaları, Cawthron Enstitüsü, BioSouth Ltd ve Yeni Zelanda Arıcılık'tan araştırmacıları içeriyor. Maori bilim adamları ve araştırmacıları da yerlilere değerli bakış açıları sunuyor.