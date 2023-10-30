Yeni Sensör, Dünya Dışı İnişler Sırasında Ortaya Çıkan Parçacıkları Ölçüyor

Central Florida Üniversitesi'nden araştırmacılar, uzay aracının Ay gibi dünya dışı yüzeylere inişleri sırasında salınan parçacıkların boyutunu ve hızını ölçebilen, Ejecta STORM (Sayfa İzleme, Opaklık ve Regolith Olgunluğu) adı verilen yenilikçi bir lazer tabanlı sensör geliştirdiler. veya Mars. Bu cihaz, NASA ile birlikte, Ay'a ticari görevleri teşvik etmek amacıyla NASA'nın danışmanlığını yaptığı özel bir uzay uçuşu şirketi olan Astrobiyotik tarafından sağlanan Xodiac iniş aracı kullanılarak test edildi.

Ejecta STORM sensörü, Xodiac iniş aracının bağlı olduğu dört test uçuşu sırasında değerlendirildi. 2020'deki önceki kampanya sırasında toplanan verilere ek olarak bu testlerden toplanan veriler, bilim adamlarının gelecekteki görevler sırasında regolit ejektanın davranışını daha iyi anlamalarına ve tahmin etmelerine olanak tanıyan modellerin geliştirilmesine katkıda bulunacak. Bu bilgi, mühendislerin havadaki parçacıkların uzay donanımına verdiği zararı azaltmak veya hafifletmek için önlemler almasına olanak tanıyacak.

Bu parçacıkların yarattığı önemli zorluklardan biri, ekipmanların, araçların veya personelin operasyonlarına müdahale etme potansiyelleridir. Gök cisimlerinin yüzeyindeki genellikle gevşek malzeme olarak bilinen regolitin ince ve kaba parçacıkları, dikişlere ve çatlaklara kolayca girerek görevin başarısı için tehlike oluşturabilir.

Chandrayaan 3 iniş aracının 23 Ağustos 2023'te ay yüzeyine başarılı bir şekilde inmesi, bu olgunun güncel bir örneğini oluşturuyor. Vikram iniş aracındaki geri iticiler, ay epiregolitinin salınmasını başlattı ve bu da iniş aracını çevreleyen parlak renkli malzemenin "fırlatılması halesi" ile sonuçlandı. Bu, normalde karanlık olan ay yüzeyiyle tezat oluşturuyordu. Hindistan Uzay Araştırma Örgütü'nden (ISRO) araştırmacılar, bu eşsiz haleyi aktif olarak karakterize ediyor ve analiz ediyor.

Bilim adamları, roket motoru egzoz dumanlarının havadaki parçacıkların davranışını nasıl etkilediğine dair daha derin bir anlayış kazanarak, gelecekteki uzay görevleri sırasında regolit püskürmesiyle ilişkili zorlukları tahmin etme ve yönetme yeteneklerini geliştirmeyi umuyorlar. Ejecta STORM gibi lazer tabanlı sensörlerin geliştirilmesi, devam eden bu arayışta ileriye doğru atılan önemli bir adıma işaret ediyor.

FAQ

regolit nedir?

Regolith, Ay veya Mars gibi gök cisimlerinin katı ana kayalarını kaplayan gevşek, parçalanmış malzeme katmanını ifade eder.

Retro iticiler nelerdir?

Retrothruster'lar, gezegen yüzeylerine iniş sırasında uzay aracının inişini yavaşlatmak için kullanılan roket motorlarıdır. Kontrollü bir iniş sağlamak için uzay aracının hızına karşı koyarlar.

Epiregolit nedir?

Epiregolit, gök cisimlerinin yüzeyindeki ana kayanın üzerinde yer alan, regolit de dahil olmak üzere gevşek malzeme katmanını ifade eder.

Lazer tabanlı sensör nedir?

Lazer tabanlı bir sensör, çevredeki parçacık boyutu ve hızı gibi belirli özellikleri tespit etmek ve ölçmek için lazer teknolojisini kullanır.