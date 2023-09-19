Sierra de Atapuerca'nın Derinliklerini Keşfetmek

Josep M. Parés ve ekibi tarafından Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana'da (CENIEH) yürütülen yakın tarihli bir jeolojik çalışma, İspanya'daki Sierra de Atapuerca'nın yeraltını araştırdı. Deniz ve Petrol Jeolojisi dergisinde yayınlanan çalışma, bölgenin derin yapısını ve jeolojik bağlantılarını anlamayı amaçladı.

Araştırma, yüzeyin altında bulunan malzemelerin Sierra de Atapuerca boyunca görülebilen kireçtaşları olduğunu ortaya çıkardı. Bu malzemeler, 5 km'den fazla genişliğe yayılan çok daha büyük bir yeraltı yapısının yalnızca "buzdağının görünen kısmı"dır. Bu yapı, tabakaların hareket etmesine izin veren, özellikle Triyas lutitleri ve evaporitleri gibi yumuşak malzemelerin varlığı nedeniyle oluşmuştur.

Çalışma aynı zamanda Sierra de Atapuerca'nın jeolojik düzenine de ışık tuttu. Geleneksel olarak antiklinal olarak tanımlanan jeolojik çalışma, bu yapının 1,000 m derinliğin ötesine uzandığını gösterdi. Bu derinlikte Mesozoik tabakalar, katı ve kristalli bir Paleozoik temel üzerinde durmaktadır. Sonuçlar, katmanların katlanmasının, katmanların sert temel üzerinde kaymasına izin veren, yağlayıcı veya ayrılma seviyeleri görevi gören belirli malzemelerin varlığıyla mümkün olduğunu göstermektedir. Duero Havzası örneğinde sıyrılma seviyesi, mekanik olarak zayıf olan ve üstteki tabakaların hareketini ve katlanmasını kolaylaştıran Triyas dönemine ait malzemelerden oluşur.

Bu çalışmanın bulguları Sierra de Atapuerca'nın derin yapısına ve jeolojik bağlantılarına dair değerli bilgiler sağlıyor. Bu bölgenin yeraltı jeolojisini anlamak, bölgenin jeolojik tarihi ve insan evrimi üzerindeki potansiyel etkileri hakkında daha fazla araştırma yapılması açısından önemlidir.

Kaynak: Pedro Cámara ve diğerleri, İber Sıradağlarını Bask-Kantabriya Havzasına Bağlamak: Sierra de Atapuerca'nın yapısı (İspanya), Deniz ve Petrol Jeolojisi (2023). DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2023.106417

Kaynak: CENIEH

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Araştırmacılar, 2023 Eylül 19 tarihinde phys.org/news/19-2023-deeps-sierra-de-atapuerca.html adresinden alınan Sierra de Atapuerca'nın (2023, 09 Eylül) derinliklerini inceliyor.

Not: Bu makale kaynak makaleye dayanılarak yeniden yazılmıştır.