Araştırmacılar En Büyük Mars Depreminin Nedenini Ortaya Çıkardı

Oxford Üniversitesi'nden araştırmacılar şimdiye kadar kaydedilen en büyük Mars depreminin nedenini belirlediler. S4.7a olarak adlandırılan 1222 büyüklüğündeki deprem, ilk inanışın aksine bir göktaşı çarpmasıyla değil, Mars'ın kabuğundaki önemli tektonik aktiviteyle tetiklendi. En az altı saat süren olay, 4 Mayıs 2022'de NASA'nın InSight iniş aracı tarafından tespit edildi.

Baş araştırmacı Dr. Benjamin Fernando, depremin nedenini araştırmak için aralarında Avrupa Uzay Ajansı, Çin Ulusal Uzay Ajansı, Hindistan Uzay Araştırma Örgütü ve Birleşik Arap Emirlikleri Uzay Ajansı'nın da bulunduğu çeşitli uzay ajanslarıyla işbirliği yaptı. Bu ortak çaba, ekibin, 144 milyon km2'lik geniş bir yüzey alanını kapsayan Mars yörüngesindeki birden fazla uydudan gelen verileri analiz etmesine olanak sağladı.

Depremin meteor çarpmasıyla tetiklenen önceki depremlerle benzerliğine rağmen, araştırma ekibi aylarca süren aramaların ardından yeni bir kratere dair hiçbir kanıt bulamadı. Bu onların, depremin dış bir etkiden ziyade, Mars'ın kabuğundaki stresin salınmasından kaynaklandığı sonucuna varmalarına yol açtı.

Dr. Fernando, Mars'ın kabuğundaki stresin, gezegenin farklı bölümlerinin farklı soğuma ve büzülme oranları da dahil olmak üzere milyarlarca yıllık evrimin bir sonucu olduğunu açıkladı. Değişen stres seviyelerinin nedenleri belirsizliğini korurken, bu çalışmadan elde edilen bulgular daha ileri araştırmalara katkıda bulunmaktadır. Bu stres kalıplarını anlamak, Mars'ta gelecekteki insan yerleşimleri için uygun yerlerin belirlenmesinde çok önemli olabilir.

Birden fazla uzay görevini içeren bu projenin işbirlikçi çabası, derin uzay araştırmalarında başarılı uluslararası ortaklıklar için bir plan olarak övüldü. Bulgular, Mars'ın benzersiz jeolojik dinamiklerine ışık tutuyor ve Kızıl Gezegenin gizemlerinin çözülmesine yönelik önemli bir adıma işaret ediyor.

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– Başlık: Araştırmacılar şimdiye kadarki en büyük Mars depreminin olası nedenini ortaya koyuyor

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