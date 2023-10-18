Kükürt Hardal Zehirlenmesinde Etkili Tedavi Bulundu

Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana savaşta yaygın olarak kullanılan bir kimyasal savaş ajanı olan kükürt hardalı, araştırmacılar için etkili bir tedavi bulma konusunda uzun süredir zorluk teşkil ediyor. Bununla birlikte, Güney Dakota Eyalet Üniversitesi'nden iki araştırmacı tarafından yürütülen yakın tarihli bir araştırma, kükürt hardal zehirlenmesinin tedavisinde potansiyel bir terapötik yaklaşım keşfetti.

Kükürt hardalıyla ilgili daha önce yapılan araştırmalar, gazın kurbanları üzerinde hem anlık hem de uzun vadeli etkileri olduğunu göstermişti. Ani etkiler arasında ağızda acı bir tat, sarımsak kokusu, baş ağrısı, görme kaybı, su toplaması ve ciltte kanama yer alır. Uzun vadeli etkiler maruziyetten 40 yıl sonra ortaya çıkabilir ve akciğerlerde, gözlerde ve ciltte komplikasyonları içerebilir.

Tedavi bulmanın zorluğu, kükürt hardalının vücuda saldırmak için birden fazla mekanizmaya sahip olması, onu tek bir enzimi hedef alan diğer kimyasal silahlardan farklı kılmasıdır. Ancak araştırmacılar, metimazol adı verilen ve ciltte hasara yol açmadan kükürt hardalı ile belirli düzeyde reaktivite gösteren bir molekül tespit ettiler.

Metimazol, kükürt hardal zehirlenmesi için potansiyel olarak etkili bir tedavi seçeneği olarak hizmet edebilir. Araştırmacılar şu anda canlı organizmalar üzerindeki araştırmalarını ilerletmek ve sonuçta bu tedaviyi yaygın olarak kullanılabilir hale getirmek için bir hibe hazırlıyorlar.

Bu çalışmanın bulguları kükürt hardalına maruz kalanlar için umut sağlıyor ve gazın hem anlık hem de uzun vadeli toksik etkilerini azaltma olanağı sunuyor. Metimazolün in vivo etkinliğini değerlendirmek için ileri çalışmalar devam etmektedir.

Sülfür hardalı zehirlenmesine etkili bir tedavi bulma konusundaki bu atılım, kimyasal savaş ajanlarına maruz kalma araştırmaları alanında önemli bir ilerlemeye işaret ediyor.

kaynaklar:

– Albert Armoo ​​ve diğerleri, Metimazol, Kükürt Hardal Türevi 2-Kloroetil Etil Sülfürün Etkili Nötrleştirici Maddesi, ACS Bio & Med Chem Au (2023). DOI: 10.1021/acsbiomedchemau.2c00087

– Güney Dakota Eyalet Üniversitesi