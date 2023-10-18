Araştırmacılar Benzersiz Bakteriyel Transkripsiyonel Promoter Tanıma Modunu Keşfediyor

Çin Bilimler Akademisi'nden araştırmacılar, bakterilerdeki transkripsiyonel promoter tanıma modu hakkında önemli bir keşifte bulundu. Nature Communications'da yayınlanan çalışmaya Biyofizik Enstitüsü'nden Prof. Zhu Ping ve Qingdao Biyoenerji ve Biyoproses Teknolojisi Enstitüsü'nden Prof. Feng Yingang öncülük etti.

Ekip, selülozom adı verilen bir çoklu enzim kompleksi yoluyla lignoselülozu verimli bir şekilde parçalayan bir tür anaerobik clostridia olan Clostridium thermocellum'a odaklandı. Bu kompleks biyoenerji gelişimi için değerlidir.

Bakteriyel DNA transkripsiyonu, DNA promoter bölgelerini tanıyan sigma (σ) faktörlerinden oluşan RNA polimeraz (RNAP) holoenzimleri tarafından başlatılır. C. thermocellum, σ70 ailesindeki diğer sigma faktörlerinden farklı olan, σI (SigI) adı verilen benzersiz bir sigma faktörü içerir.

C. thermocellum'daki SigI faktörlerinin promotörleri nasıl tanıdığını anlamak için araştırmacılar, SigI, RNAP ve promotör DNA'dan oluşan üçlü bir kompleks geliştirdiler. Kriyo-EM teknolojisini kullanarak, iki C. thermocellum σI kompleksi, SigI1 ve SigI6 tarafından oluşturulan RNA polimeraz-sigma-promoter açık komplekslerinin (RPo kompleksleri) yapılarını belirlediler.

Bu yapıları diğer transkripsiyonel komplekslerle karşılaştıran araştırmacılar, SigI'nin, σ70 ailesindeki σ faktörleri arasında farklı bir promoter tanıma mekanizması sergilediğini buldu. SigI'nin (SigIC) C-terminal alanı, sarmal-sarmal-sarmal motifi aracılığıyla promoterin -35 elemanını tanır. SigIC ayrıca -35 elementinin DNA küçük oluğuyla etkileşime girerek benzersiz tanıma moduna katkıda bulunur.

SigI'nin N-terminal alanı (SigIN), promotörün -10 elementini tanır ve kapsamlı protein-DNA etkileşimleri oluşturur. Bu etkileşimler muhtemelen promoter aktivitesini etkiler ve selülozomal genler için SigI'ye bağımlı promoterlerin transkripsiyon gücünü belirler.

Bu keşif, C. thermocellum'un selülaz gen ekspresyonunu nasıl düzenlediğine ışık tutuyor ve mikrobiyal transkripsiyonel düzenlemenin çeşitliliğine dair içgörü sağlıyor. Bulgular, selülazların modifikasyonu ve kullanımına yönelik potansiyel uygulamalara sahiptir.

Kaynak:

– Jie Li ve diğerleri, Farklı σI faktörlerinin transkripsiyon açık kompleksinin yapısı, Nature Communications (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-41796-4