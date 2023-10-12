Hücre Göçünü Anlamak: Kanserle Savaşmanın ve Yara İyileşmesini Desteklemenin Anahtarı

Hücrelerin vücutta nasıl hareket ettiğini ve yayıldığını anlamak, kanser gibi hastalıklarla etkili bir şekilde mücadele etmek ve yara iyileşmesini desteklemek için çok önemlidir. Virginia Tech ve Weizmann Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, uluslararası ortaklarla birlikte hücre göçü mekanizmalarını ortaya çıkarma konusunda büyük adımlar atıyor.

Nature Communications'da yayınlanan yakın tarihli bir ortak çalışmada, Virginia Tech'ten Profesör Amrinder Nain ve Weizmann Enstitüsü'nden Profesör Nir Gov, lifler üzerindeki hücre "sarmallığını" araştırmak için en ileri deneyleri ve teorik çerçeveleri birleştirdi. Bir hücrenin göç etmek için kendisini bir lif ekseni etrafına sardığı bu davranışın, kanserli istilacı hücrelerde daha belirgin olduğu bulundu.

Hücresel davranışa bütünsel bir bakış açısı kazandırmak için araştırmacılar ekiplerini genişletti ve odaklarını hücrenin içini incelemekten çevredeki ortamla olan etkileşimlerine kaydırdılar. Kol benzeri yapılar görevi gören çıkıntıları kullanarak hücrelerin nasıl hareket ettiğini anlamayı amaçladılar.

Ekip, fiber ağlar ve görüntüleme stratejileri geliştirerek sarmal olayları 3 boyutlu olarak yakaladı. Gelişmiş mikroskopi tekniklerini kullanmak ve çalışma için spesifik hücre dizileri oluşturmak amacıyla Ulusal Sağlık Enstitüleri'nden (NIH) uzmanlarla işbirliği yaptılar. Hesaplamalı modelleme ve sarmanın in vivo gösterileri de gerçekleştirildi.

Önemli bulgulardan biri, kanser hücrelerinin tek tek lifler boyunca hareket ettiğini ve lifleri çıkıntılarıyla yakalayarak değişen lifli mimariler arasında gezindiğini gözlemlemekti. Bu davranış daha önce nadiren araştırılmıştı.

Araştırma ekibinin çalışması, hücre sarmalını ve hareketini yöneten enerjik ilkelere dair değerli bilgiler sağlıyor. Hücrelerin vücuttaki lifli yapılar etrafında nasıl kıvrıldığını anlamak, kanserle mücadelede ve yara iyileşmesini hızlandırmada yeni stratejilerin önünü açabilir.

Bu çalışma disiplinlerarası işbirliğinin gücünü ve karmaşık biyolojik süreçleri anlamada deneysel ve teorik yaklaşımları bütünleştirmenin önemini ortaya koymaktadır.

kaynaklar:

– Doğa İletişimi (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-41273-y