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Araştırmacılar Örümcek Pulsar PSR J2051-0827'nin Tutulma Ortamındaki Manyetik Alanı Ölçtüler

ByVicky Stavropoulou

Ekim 18, 2023
Araştırmacılar Örümcek Pulsar PSR J2051-0827'nin Tutulma Ortamındaki Manyetik Alanı Ölçtüler

Çin Bilimler Akademisi'nin Sincan Astronomi Gözlemevi'nden (XAO) araştırmacılar, PSR J2051-0827 adı verilen örümcek pulsarının manyetik alanıyla ilgili önemli bir keşifte bulundu. Örümcek pulsarları, kısa süreli yörüngelerdeki düşük kütleli yoldaşlarla karakterize edilen bir tür milisaniyelik pulsar ikili sistemidir. Bu sistemlerde yoğun pulsar rüzgarı ve elektromanyetik emisyon, eşlik eden yıldızı aşındırabilir ve potansiyel olarak yok edebilir.

Araştırmacılar, PSR J2051-0827'nin manyetik özelliklerini araştırmak için Beş yüz metre Açıklıklı Küresel Radyo Teleskobu'nu (FAST) kullandılar. Özellikle pulsarın polarizasyon özelliklerini ve tutulma ortamındaki manyetik alanın varlığını incelemeye odaklandılar. Çalışmalarının bulguları 14 Eylül'de The Astrophysical Journal'da yayınlandı.

Pulsar tutulmasının çıkışı sırasında araştırmacılar, dönme ölçüsünde (RM) tutarlı bir azalma gözlemlediler. RM'deki bu değişiklik 60 ile -28.7 rad m-2 arasında değişiyordu; bu da tutulma ortamında önemli bir manyetik alanın varlığına işaret ediyordu. RM'deki bu değişime dayanarak, görüş hattı manyetik alan kuvvetinin 0.1 G olduğu tahmin edildi.

Araştırmacılar ayrıca, ikili yörünge hareketinin neden olduğu görüş hattı boyunca manyetik alan gücündeki değişikliklere atfedilebilecek, RM tersine çevrilmesi olarak bilinen bir olguyu da tespit ettiler. Bu RM tersine dönüşü, pulsarın yakın çevresinin karmaşık ve mıknatıslanmış olduğu fikrini desteklemektedir. Ek olarak çalışma, örümcek pulsarlarının ortamlarının, hızlı radyo patlamalarıyla (FRB'ler) ilişkili ortamlarla bazı benzerlikler taşıdığını öne sürüyor.

Bu araştırmanın bulguları, örümcek pulsarlarının dinamiklerini ve özelliklerini anlamamıza katkıda bulunuyor ve bu sistemlerde gözlemlenen tutulmalardan sorumlu mekanizmalar hakkında fikir veriyor. Çalışma, PSR J2051-0827'nin yakın çevresindeki manyetik alan koşullarına ilişkin değerli bilgiler sağlıyor ve pulsar astronomisi alanında daha ileri araştırmalar için yeni yollar açıyor.

atıf:

SQ Wang ve diğerleri, Kara Dul Tutulması Sırasında Dönme Ölçüsünün Değişimi PSR J2051−0827, The Astrophysical Journal (2023). DOI: 10.3847/1538-4357/acea81

Kaynak: Çin Bilimler Akademisi

By Vicky Stavropoulou

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