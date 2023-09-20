Kum Yokuş Yukarı Akabilir, Lehigh Üniversitesi Mühendisleri Keşfet

Lehigh Üniversitesi'ndeki mühendislik araştırmacıları şaşırtıcı bir keşifte bulundular: kum yokuş yukarı akabilir. Ekibin Nature Communications dergisinde yayınlanan bulguları, her bir kum tanesine tork ve çekici bir kuvvet uygulandığında parçacıkların yokuş yukarı, duvar yukarı ve merdivenlerden yukarı ve aşağı akabileceğini ortaya koyuyor. Bu son derece sıra dışı olgunun, sağlık hizmetlerinden malzeme taşımacılığına ve tarıma kadar geniş bir uygulama yelpazesi için önemli sonuçları vardır.

Keşif, Lehigh PC Rossin Mühendislik Koleji'nde Ruth H. ve Sam Madrid Kimya ve Biyomoleküler Mühendisliği Profesörü James Gilchrist ve ekibi tarafından yapıldı. Parçacıkların granüler bir malzeme gibi yokuş yukarı aktığını göstermek için granüler malzemelerin akışını tanımlayan denklemler kullandılar.

Makalenin baş yazarı Dr. Samuel Wilson-Whitford, mikrokapsüllemeyi araştırırken tesadüfen bu keşfe ulaştı. Mikro silindirler adı verilen demir oksit kaplı polimer parçacıklarıyla dolu bir şişenin altındaki mıknatısı döndürdüğünde kum tanelerinin yokuş yukarı hareket etmeye başladığını fark etti.

Araştırmacılar, mıknatıslı mikro silindirlere tork uygulanmasının her parçacığın dönmesine neden olduğunu ve hızla oluşan ve parçalanan geçici çiftler oluşturduğunu buldu. Bu yapışma, negatif sürtünme katsayısı nedeniyle negatif bir durma açısı oluşturarak kum parçacıklarının yokuş yukarı akmasına olanak sağladı.

Manyetik kuvvetin arttırılması kum parçacıklarının yapışmasını arttırdı, onlara daha fazla çekiş gücü ve daha hızlı hareket etme yeteneği kazandırdı. Parçacıkların kolektif hareketi ve birbirine yapışma yeteneği, onların duvarlardan yukarı doğru akmak ve merdivenleri tırmanmak gibi mantık dışı eylemler gerçekleştirmelerini sağladı. Araştırmacılar şimdi mikrorobotik ve sağlık hizmetlerinde potansiyel uygulamalara sahip olabilecek engelleri aşmak için mikro silindirlerin kullanımını araştırıyorlar.

Bu çığır açan keşif, granüler malzemeler için yeni araştırma ve uygulama yolları açıyor. Lehigh Üniversitesi ekibi mikro silindirleri incelemeye ve bunların çeşitli alanlardaki kullanımını keşfetmeye devam etmeyi planlıyor. Halihazırda karıştırma, ayırma ve nesne taşıma uygulamalarını araştırıyorlar. Ek olarak, gözenekli malzemeler aracılığıyla besin maddelerinin iletilmesinde mikro silindirlerin kullanımını araştırıyorlar.

Kumun yokuş yukarı akmasının etkileri çok büyüktür ve bu keşif endüstrilerde ve teknolojilerde devrim yaratma potansiyeline sahiptir. Araştırma ekibi deneylerine devam etmekten heyecan duyuyor ve yakın gelecekte konuyla ilgili birkaç makale yayınlamayı bekliyor.

Kaynak: Nature Communications (2023) DOI: 10.1038/s41467-023-41327-1