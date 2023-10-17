Doerr Sürdürülebilirlik Okulu Mineral-X'i Başlattı: Madencilik Endüstrisini Temiz Enerjiye Doğru İlerletmek

Doerr Sürdürülebilirlik Okulu yakın zamanda, temiz yenilenebilir enerji için dayanıklı bir maden tedarik zinciri elde etmek amacıyla teknolojik inovasyon, topluluk temsili ve yönetime odaklanan çığır açan bir ortaklık programı olan Mineral-X için bir lansman sempozyumu düzenledi. Madencilik şirketlerinden liderler, risk sermayesi şirketleri, akademisyenler, hükümet yetkilileri ve Zambiya'dan temsilciler, kritik maden madenciliği endüstrisini hem sosyal hem de teknik açıdan iyileştirmenin yollarını tartışmak üzere sempozyumda bir araya geldi.

Bir milyon dolara yakın finansmana sahip Mineral-X, çevre yönetimini ve topluluk temsilini destekleyerek maden araştırmalarını bilimin ötesinde yeniden keşfetmeyi amaçlıyor. Program, fosil yakıtlardan uzaklaşma sürecinde madencilik sektörünün iyileştirilmesine yönelik bütünsel bir yaklaşım benimsiyor. Bu, kritik minerallerin bulunması ve çıkarılması için daha verimli ve çevre dostu yöntemler geliştirmenin yanı sıra topluluk katılımını artırmayı ve eğitim yardımı sağlamayı da içerir.

Mineral-X'in temel girişimlerinden biri, jeolojik verileri analiz etmek ve yüksek dereceli yeraltı maden yataklarının yerini doğru bir şekilde belirlemek için yapay zeka (AI) araçlarının kullanılmasını içerir. Elektrikli araç üretiminde bakır, nikel, lityum ve kobalt gibi kritik minerallere olan talebin artmasıyla birlikte bu araştırma, sürdürülebilir bir tedarik zinciri sağlamak için hayati önem taşıyor.

Program, KoBold Metals ve Rio Tinto gibi büyük madencilik şirketlerinin yanı sıra sürdürülebilirliğe odaklanan bir risk sermayesi şirketi olan Bidra'dan da destek aldı. Daha da önemlisi, program yöneticisi ve araştırma bilimcisi David Zhen Yin'in de belirttiği gibi Mineral-X, fosil yakıt fonlarından tamamen muaftır.

Mineral-X, yapay zeka ve jeolojik verilerden yararlanarak madencilikle ilişkili arazi tahribatını en aza indirmeyi hedefliyor. Yüksek dereceli yataklar, daha az kapsamlı arazi müdahalesine ihtiyaç duyularak çıkarılabilir ve hatta yeraltında bile geliştirilebilir. Bu yaklaşım yalnızca çevreyi korumakla kalmaz, aynı zamanda arama ve çıkarma için gereken maliyetleri ve zamanı da azaltır.

Ayrıca Mineral-X, Zambiya'daki madencilik topluluklarıyla aktif olarak iletişim halindedir. Sofia Mantilla Salas, Ph.D. Sosyal yardıma katılan öğrenci, maden arama ve çıkarma süreçlerine aktif katılım ve ortaklık sağlamak için yerel topluluklarla yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Program aynı zamanda maden mühendislerini yabancı mühendislerle rekabet edebilecek gerekli becerilerle donatmak amacıyla Zambiya'daki üniversitelerle de işbirliği yapıyor.

Mineral-X'in piyasaya sürülmesi ve madencilik endüstrisinde sürdürülebilirliği teşvik etme taahhüdü, temiz yenilenebilir enerjiye ulaşma yolunda önemli bir ilerlemeye işaret ediyor. Bu girişim aracılığıyla Doerr Sürdürülebilirlik Okulu, daha yeşil bir gelecek için dayanıklı bir maden tedarik zincirine giden yolu açıyor.

kaynaklar:

- Günlük

– McKinsey