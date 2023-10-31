Bilim Adamları Seyşeller'deki Özel Meyve Sineği İlişkisinin Gizemini Çözüyor

Riverside'daki Kaliforniya Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi yakın zamanda Drosophila sechellia sineği ile Seyşeller'de beslendiği meyveler arasındaki benzersiz çekiciliğin ardındaki büyüleyici açıklamayı ortaya çıkardı. D. sechellia sineği, yalnızca Hint Okyanusu'ndaki bu ada grubunda yetişen noni meyvesini tercih eden tek türdür.

Diğer Drosophila türlerinden farklı olarak D. sechellia sineği, diğer sinekler için toksik olan yağ asitlerini içeren noni meyvesinde (Morinda citrifolia) hayatta kalmaya adapte olmuştur. Araştırmanın baş bilim insanı Profesör Anupama Dahanukar, D. sechellia'da yağ asidi toksinlerini tolere etmesini ve meyveye yönelik davranışsal bir tercih geliştirmesini sağlayan iki büyük değişikliğin meydana geldiğini açıklıyor.

Bu benzersiz tercihin nasıl geliştiğini anlamak için araştırmacılar, D. sechellia'yı, genelci olan ve noni yağ asitleriyle beslenmekten kaçınan diğer iki sinek türü olan D. melanogaster ve D. simulans ile karşılaştırdılar. Çalışma, noni yağ asitlerinin sineklerdeki acı tat nöronlarını aktive ederken, tatlı tat nöronlarını inhibe ettiğini, bunun da acıyı tercih etmeye ve tatlılıkta azalmaya yol açtığını ortaya çıkardı.

Daha ileri analizler, negatif sinyallerden sorumlu olan acıyı algılayan nöronların, D. sechellia'daki belirli yağ asitlerine karşı daha az duyarlı olduğunu, negatif sinyali zayıflattığını ve sineğin noni meyveyi tercih etmesine izin verdiğini gösterdi. Ek olarak, yağ asitlerinin şeker tepkisini baskılayarak pozitif sinyalleri engellediği, ancak bu engellemenin D. sechellia'da daha zayıf olduğu bulundu.

Noni meyveyle beslenmeyi ve üzerine yumurta bırakmayı seçen D. sechellia, meyveden kaçınan diğer sineklere göre evrimsel bir avantaj elde ediyor. Bu çalışmanın bulguları yalnızca sineklerdeki tat alma duyusu fonksiyonuna ışık tutmakla kalmıyor, aynı zamanda böceklerin farklı konukçu bitkilere nasıl uyum sağladığını ve toksinlere karşı tolerans geliştirdiğini anlamak için olanaklar da açıyor.

Araştırmalarını genişletmek için bilim insanları, diğer Drosophila türleri üzerinde de benzer tat tepkisi analizleri yapmakla ilgileniyorlar. Bu karşılaştırmalı yaklaşım, davranışsal evrime yol açan olaylar dizisine ve tattaki çeşitliliğin organizmalardaki beslenme tercihlerini nasıl etkilediğine dair değerli bilgiler sağlayabilir.

SSS:

Soru: Seyşeller'deki noni meyvesinin ilgisini çeken tek sinek türü neden Drosophila sechellia'dır?

C: D. sechellia, noni meyvesinde bulunan yağ asidi toksinlerini tolere etmesine olanak tanıyan fizyolojik değişiklikler geliştirerek bu meyveyi tercih etmesini sağladı.

S: D. sechellia'da toksinleri tolere etmesini sağlayan ne gibi değişiklikler meydana geldi?

C: D. sechellia'daki acı tat nöronları belirli yağ asitlerine karşı daha az duyarlıdır, bu da acıyla ilişkili negatif sinyali zayıflatır. Ek olarak, noni meyvesindeki yağ asitleri sineklerdeki tatlı tat tepkisini baskılar, ancak bu baskılama D. sechellia'da daha zayıftır.

Soru: Noni meyve tercihinin D. sechellia'ya nasıl bir faydası var?

C: D. sechellia, noni meyve yemeyi ve üzerine yumurta bırakmayı seçerek zehirli meyveden kaçınan diğer sineklere göre evrimsel bir avantaj elde ediyor.

S: Bu araştırma tarımsal zararlıların kontrolünde nasıl uygulanabilir?

C: Böceklerin konakçı bitkilere uyum sağlamasını ve toksinleri tolere etmesini sağlayan genetik değişiklikleri anlamak, tarımsal zararlıları kontrol etmeye yönelik stratejiler geliştirmede faydalı olabilir. D. sechellia/noni modeli, bu mekanizmaların araştırılması için umut verici genetik araçlar sunmaktadır.